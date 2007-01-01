Під час виготовлення піротехніки один чоловік загинув, другий тяжко поранений

Вночі 1 січня в селищі Костянтинівка Арбузинського району Миколаївщини під час виготовлення піротехнічного виробу в приватному житловому будинку стався вибух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинула 1 людина, ще 1 людина отримала рвану рану правого стегна, опіки першого та другого ступеня.

Потерпілого госпіталізовано. Правоохоронними органами проводиться розслідування.