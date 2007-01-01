Під час виготовлення піротехніки один чоловік загинув, другий тяжко поранений
15:57, 01 січня 2007Разное
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Веселощі потребують жертв
Вночі 1 січня в селищі Костянтинівка Арбузинського району Миколаївщини під час виготовлення піротехнічного виробу в приватному житловому будинку стався вибух.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинула 1 людина, ще 1 людина отримала рвану рану правого стегна, опіки першого та другого ступеня.
Потерпілого госпіталізовано. Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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