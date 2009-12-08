Тимошенко готується змінити зачіску

Особистий перукар Прем`єр-міністра України Олена Сєдих почала працювати над новим образом Юлії Тимошенко. Про це повідомляє персональний сайт Тимошенко.

"Юлія Тимошенко - відомий всьому світу політик, і ніякий радикалізм у зміні способу неприпустимий. Тим більше коса - це дуже сильний і харизматичний атрибут. Не дарма ж саме Юліна коса за останні кілька років тріумфально "обійшла" всі подіуми світу, від Лондона до Сіднея: з такою зачіскою виходили багато знаменитостей, наприклад, модель Наомі Кемпбелл, співачка Кайлі Міноуг... Втім, навіть те, що здається найкращим, звичайно ж, іноді доводиться міняти. Скажу вам по секрету, що ми вже почали обговорювати можливі зміни і працювати над новим образом", - зізналася Олена Сєдих в інтерв`ю газеті "Факти і коментарі".

У той же час, перукар підкреслила, що перехід до нового образу буде дуже плавним. "Без коротких стрижок і темного волосся. Це буде, я б сказала, еволюція, а не революція образу", - додала вона.

Олена Сєдих повідомила, що зустрічається з Юлією Тимошенко не частіше одного разу на місяць, щоб підкоригувати зачіску. "Все інше вона робить сама. Іноді навіть може перестаратися. Буває, наприклад, приїхавши, я застаю її то з пензликом, то з ножицями. Кажу: "Юліє Володимирівно, ви скоро все сама будете робити, і я вам не знадоблюся". Вона - дуже самостійна людина", - пояснила перукар.