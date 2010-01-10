У Чечні почали відновлювати бойові башти

У гірських районах Чечні в 2010 році починається відновлення стародавніх бойових башт, які є символами кількох поколінь горців. Про це в інтерв’ю ІТАР-ТАСС розповів заслужений будівельник Росії та Чечено-Інгушської Республіки Магамед Ахметов.

За його словами, башти давно втратили свої військові функції, але залишилися найважливішими родовими цінностями. Сьогодні в селах гірського Шаройського району, де планується відновлювати башти, розташовано до 30 таких.

У самому Шарої збереглися дві такі бойові споруди і прибудована до них пізніше мечеть. Як зазначив Ахметов, ці башти стоять на висоті 3010 метрів над рівнем моря. Вони були заввишки 23 метри, проте одна башта впала від часу, а у другої під час бойових дій в 1999 році була зруйнована верхівка.

Ймовірний час побудови цих башт - XII-XIII сторіччя. Мечеть була прибудована пізніше - приблизно в XVII столітті.

Як зазначає ІТАР-ТАРС у відновленні башт Ахмедов розраховує на допомогу федерального центру, у веденні якого знаходяться пам`ятники історії Чечні.

Шаройський район - найпівденніший район Чечні, розташований в горах. Утворений 2000 року. Населення - 3 тисячі осіб.