Як наголошує президент, кожен результат українських військових в районі Покровська - це результат для захисту усієї України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження сил російських загарбників в районі Покровська. Бойові дії відбуваються і в місті. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Говорив з військовими. Особлива увагу Покровську. Також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають. Тривають і в місті. Це для них головна ціль - саме Покровськ", - наголосив Зеленський.

При цьому, як відзначив президент, кожен результат Сил оборони України на Покровському напрямку - це результат для всієї України, для усього захисту нашої держави.

Окремо Зеленський додав, що найбільш ефективним виробникам української далекобійної зброї надають трирічні контракти.

"Ми збільшуємо такий підхід - довгих контрактів, - щоб і для виробників було більше впевненості, і для нашої армії. Кожної Ставки я перевірятиму темп щодо контрактів: це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути - і буде! - достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни - як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей", - заявив Зеленський.

Як додав президент, далекобійність - це компонент незалежності й буде найбільшим компонентом для гарантування миру.

На його переконання, санкції світу й наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було завершення, справедливе для України.

"Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності", - повідомив Зеленський.

Війна в Україні - ситуація біля Покровська

Як повідомляв УНІАН, у Покровску тривають міські бої з групами росіян, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися та накопичитися у різних частинах міста. Водночас, українські сили посилили оборону у місті.

