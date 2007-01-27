Отруєння людей питною водою на Дніпропетровщині

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України в оперативному режимі виявляє причини і можливі наслідки екологічного лиха на Дніпропетровщині - отруєння мешканців питною водою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, станом на 27 січня Державним управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області проводяться термінові обстеження джерел водопостачання, відбір для відповідного аналізу проб ґрунту та стічних вод у межах села Голубовка Новомосковського району Дніпропетровщини. Заходи проводяться у рамках Постійної надзвичайної протиепідемічної комісії.

Причиною невідкладних заходів є екологічне лихо, яке сталося 23-26 січня: отруєння мешканців села Голубовка питною водою. До інфекційних відділень районних лікарень із діагнозом „гостра кишкова інфекція” вже госпіталізовані 10 людей, у тому числі 6 дітей, зазначили у прес-службі.

За даними Мінприроди, забруднення сталося внаслідок потрійного прориву водопроводу центрального питного водопостачання. У санітарно-захисній зоні водопроводу складуються нечистоти. Централізоване водозабезпечення було припинене. Забезпечення населення питною водою організується шляхом підвозу води автотранспортом та подачею води двічі на добу.

Мінприроди неодноразово наголошувало на проблемі якості питної води. На сьогодні якість питної води не відповідає екологічним нормам у 260 містах України. Кожна шоста проба води, якою користується населення, не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кожна 30-а – мікробіологічним, заявляють у прес-службі.

Забруднення водних ресурсів України відбувається в результаті антропогенного впливу (комунальні та промислові стоки, застарілі технології, відсутність ефективного контролю за використанням води). Практично всі водойми за рівнем забруднення наблизились до третьої категорії – найнижчої якості. Стан водних ресурсів країни погіршується з кожним роком. Екологічно небезпечні скиди у водні ресурси України перевищили показники початку 90-х років, підкреслюють у прес-службі Мінприроди.