Сьогодні - День бабака

Традиційне народне свято День бабака відзначають сьогодні в Північній Америці.

Цього дня прийнято будити бабака, який провів зиму у сплячці. Якщо звір не бачить своєї тіні і спокійно вилазить з нори, то весна буде ранньою. Якщо бабак бачить свою тінь і ховається назад в нору, то, за повір`ям, зима триватиме ще шість тижнів.

Хоча прогнози бабака справджуються менш ніж у половині випадків, цей старий спосіб прогнозу погоди давно переродився на народні гуляння, особливо в тих місцях, де живуть найбільш популярні в США бабаки, зауважує РІА "Новости".

Найзнаменитіший з них - Філ із штату Пенсільванія – приніс своєму містові Панкссутон статус Світової столиці погоди. Провінційне містечко з населенням трохи більше 6 тисяч осіб, збирає до 40 тисяч гостей на костюмований обряд прогнозування весни.

В Україні День бабака проводять у Гайдарах на Харківщині та Львові (фото)