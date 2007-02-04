Через падіння секції крану загинули двоє будівельників – з України та Абхазії

У Москві на будівельному майданчику житлового комплексу в неділю при підйомі баштового крана обрушилася одна з його секцій, що призвела до смерті двох робітників – громадян України та Абхазії.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на прес-службу московської прокуратури, «будівельники стояли під цим краном, в результаті вони загинули».

Прокуратура Москви порушила кримінальну справу за статтею – «порушення будівельних правил, що призвели до смерті двох і більше людей».