Через падіння секції крану загинули двоє будівельників – з України та Абхазії
16:50, 04 лютого 2007Разное
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Прокуратура Москви порушила кримінальну справу
У Москві на будівельному майданчику житлового комплексу в неділю при підйомі баштового крана обрушилася одна з його секцій, що призвела до смерті двох робітників – громадян України та Абхазії.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на прес-службу московської прокуратури, «будівельники стояли під цим краном, в результаті вони загинули».
Прокуратура Москви порушила кримінальну справу за статтею – «порушення будівельних правил, що призвели до смерті двох і більше людей».
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