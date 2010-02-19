Прокуратура порушила кримінальну справу за невиплату грошей студентам

Запорізька транспортна прокуратура порушила кримінальну справу у зв`язку із встановленням факту невиплати 1,4 млн. грн. зарплати студентам Мелітопольського ліцею залізничного транспорту, які працювали на об`єктах Придніпровської залізниці.

Як повідомили УНІАН у транспортній прокуратурі, що неповнолітні учні Мелітопольського ліцею залізничного транспорту проходили виробничу практику на підприємствах Придніпровської залізниці. І за роботу (згідно із законодавством і договором це була саме робота) мали одержувати заробітну плату, 50% від суми якої мали надійти на рахунок їх учбового закладу, а ще 50% - виплачені безпосередньо студентам.

"Ні самі студенти, ні Мелітопольський ліцей залізничного транспорту грошей - у загальній сумі 1,4 млн. грн. - не одержали", - констатували в прокуратурі.

На сьогодні даний факт невиплати коштів кваліфікований Запорізькою транспортною прокуратурою як злочин, передбачений ст. 172 і ст. 365 Кримінального кодексу України - "Грубе порушення законодавства про працю" і "Зловживання владою або службовим становищем" відповідно.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.