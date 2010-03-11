Всім педагогам педагог – Дмитро Табачник

04:36, 11 березня 2010
Разное
8478 0

Три тижні мучивсь Януковіч над задачєй –
Як отомстить народу за свої невдачі.
За то, що йти єдиним строєм не схотів
Голосувать за распальцованих братків.

Інтєлігенти вішайтесь –
вопрос уже решон –
забудьте свой язик
книжно-собачий:
міністром просвєщенія
назначен лічно он –
всім педагогам педагог
Дімон Табачнік.

«Я порешаю всі вопроси враз», –
Сказав Дмитро Табачнік, підагог.

Народна творчість, 12 березня 2010 року

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter