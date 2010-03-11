Українські політики підуть оголошувати станції в київському метро?

У Київському метрополітені навесні можуть з`явитися поїзди, де станції оголошуватимуть відомі політики й інші популярні особи.

Як передає корресопндент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам начальник КП “Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ.

«Наше головне завдання зробити так, щоб пасажири метрополітену відчували себе комфортно, щоб у них був гарний настрій. Виходячи з цього, ми готуємо різного роду заходи», - сказав він.

За словами П.МІРОШНИКОВА, ідея оголошення станцій голосами відомих людей виникла давно, паралельно з пропозицією про озвучування назв станцій дітьми.

Щодо того, хто вже дав згоду на участь у проекті, П.МІРОШНИКОВ сказав: «Для того, щоб це було цікаво, потрібно зберегти якусь інтригу, що я зараз і зроблю». У той же час, за його словами, переговори ще тривають.

«Я думаю, що впродовж весни ви вже почуєте оголошення станцій відомими людьми», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

На запитання, скільки цей проект коштуватиме метрополітену, він відповів, що підприємство платити не буде. «Ми сподіваємося, що нам за це заплатять, оскільки це найефективніша реклама», - додав П.МІРОШНИКОВ.

У свою чергу, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на запитання журналістів, чи погодиться він озвучувати назви станцій метро, сказав, що не чув про таку ініціативу. Разом із тим, мер висловив зацікавленість, і зазначив, що більше про це дізнається, після чого ухвалить рішення, чи погоджуватися на участь у проекті.