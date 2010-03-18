У порту Южний заарештовано теплохід

У порту Южний заарештовано за розлиття нафтопродуктів теплохід «Енергія».

Як повідомили УНІАН в Одеській міжрайонній природоохоронній прокуратурі, внаслідок розлиття нафтопродуктів у районі 17-го причалу Державі Україна завдано збитків у розмірі 99,3 тис. дол.

Судовий позов про компенсацію збитків навколишньому середовищу в такому обсязі, визначеному експертами-екологами, подано міжрайонним природоохоронним прокурором Федором ПЛАЧКОВИМ і задоволено судом міста Южне Одеській області.

Водночас, розглядаючи справу про компенсацію збитків за розлиття вночі 5 березня нафтопродуктів з вантажного танка судна "Енергія", суд врахував факт відсутності у судновласника на території України іншого майна, окрім теплохода, на яке може бути повернуте стягнення збитків.

З урахуванням цього суд ухвалив заарештувати судно «Енергія» доти, поки судновласник не компенсує заподіяні збитки за забруднення акваторії порту Южний.