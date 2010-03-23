Українці доводитимуть в Інтернеті, що вони є красивою нацією

Портал “Лідери нації” відкрив рубрики, у яких обиратимуть найкрасивіших українців.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник проекту «Лідери нації» Дмитро КНЯЗЬ, з початком весіннього сезону команда порталу вирішила дати можливість українкам та українцям заявити про себе та довести всьому світу, що ми дійсно є найкрасивішою нацією.

Правила участі у конкурсі розміщені за веб-адресою: http://bestpeople.com.ua/news/Krasota-spaset-mir.

Стати учасником рейтингу зможе будь-який пересічний громадянин України. Для участі необхідно зареєструвати свою анкету на сайті та, у разі її публікації після модерації, додати ще декілька найяскравіших фотографій. Визначати найпривабливіших українців будуть самі користувачі сайту за допомогою системи внутрішнього рейтингу.

За словами Д.КНЯЗЯ проект “Лідери нації” на сьогодні не має чіткого обмеження у часі та має на меті визначити динаміку ставлення українців до своїх лідерів.