Двоє підлітків загинули в Чорному морі в шестибальний шторм

Двоє підлітків загинули в Чорному морі в Алушті, опинившись у воді в шестибальний шторм.

Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався в другій половині дня 26 березня. Семеро хлопців приїхали з Сімферополя до Алушти відсвяткувати біля моря день народження одного з них.

"Одному стало зле, він із товаришем пішов на пірс. Із невстановлених причин хлопці опинилися у воді й самостійно вийти на берег не змогли", - повідомили рятувальники.

Загинули п`ятнадцятирічний і чотирнадцятирічний хлопці. Друга, який намагався їх врятувати, витягли на берег рибалки.

Бійцям МНС не вдалося знайти тіло. Пошуки припинилися через настання темноти. Сьогодні їх буде відновлено. Загиблих шукають майже півсотні осіб, залучено десять одиниць техніки.