Не поспішайте здавати валюту дешево!

В останні тижні гривня демонструє наполегливу тенденцію до зміцнення по відношенню до іноземних валют. Якщо в першій половині березня середній курс продажу долара в обмінних пунктах тримався на рівні близько 8,01 грн./дол., то, наприклад, минулої середи він опустився до 7,93 грн./дол.

Треба сказати, що на готівковому валютному ринку України всього лише копіюються валютно-курсові піруети міжбанківського ринку. Причому, падіння долара до гривні було б іще істотнішим, якби Нацбанк не купував на міжбанку надлишок іноземної валюти – протягом березня рівень резервів НБУ зріс із цієї причини приблизно на 1 млрд. дол.

У таких умовах багато українців, певна річ, замислюються, а чи не обміняти їм, поки не пізно, свої заощадження в іноземній валюті на гривню? Раптом, національна валюта і далі посилюватиметься по відношенню до долара і євро?

Вважаю за потрібне застерегти співвітчизників від необачних кроків. У короткостроковій перспективі гривня дійсно може ще намагатися зміцнитися – про причини цього трохи нижче. Проте такий процес не може бути тривалим, і потім національній валюті призначено, навпаки, девальвувати.

Пропоную звернути увагу на одну недавню заяву МВФ, яка лише на перший погляд не має відношення до подій на українському валютному ринку і взагалі до України.

Уряди й центральні банки країн Східної Європи повинні вжити заходів щодо стабілізації своїх валютних курсів по відношенню до євро, закликав МВФ. Інакше може бути підірвано процес економічного відновлення в регіоні.

У заяві МВФ йдеться про те, що польський злотий минулого року виріс на 22% по відношенню до єдиної європейської валюти, угорський форинт подорожчав на 17%, чеська крона - на 8,6%, румунський лей - на 3,9%. Зміцнення цих валют здійснить «негативний» вплив на економічне зростання, заявив директор європейського відділу МВФ Марек Бєлка. За його словами, «це якраз те, чого варто побоюватися, оскільки надмірне зміцнення національних валют може підірвати економічне зростання».

Валютний курс злотого, форинта, крони і лея росте тому, що інвестори, стурбовані ситуацією в економіці Греції, Португалії, Ірландії і Іспанії, купують активи східноєвропейських членів ЄС. Ці країни володіють потужнішим потенціалом економічного зростання, а рівень їх бюджетного дефіциту набагато нижчий, ніж у проблемних західноєвропейських країн. У той же час великий приплив капіталу на ці ринки «потенційно небезпечний», вважають у МВФ.

Хоча директор європейського відділу МВФ Марек Бєлка і не згадує в наведеному ним переліку держав Україну, проте у нас спостерігаються аналогічні процеси на валютному ринку – зараз до України хлинув спекулятивний іноземний капітал, що й стало однією з головних причин ревальвації гривні, яку ми спостерігаємо.

Власники іноземної валюти поспішають обміняти її в Україні на гривню, щоб купити тут ОВДП, незважаючи навіть на те, що ставки доходу за цими цінними паперами під тиском високого попиту знижуються останнім часом (але вони все одно дуже високі в порівнянні зі ставками по зарубіжних фінансових інструментах). Як заявив один з банкірів, «нерезиденти наче збожеволіли. Купа дзвінків щодня з питаннями, у що вкласти гроші і проханнями цим зайнятися». Економічний експерт Андрій Блінов пояснив: «У більшості нерезидентів досить хороші очікування за обмінним курсом. І відповідно, впала премія за так зване страхування за обмінним курсом. Якщо недавно купівля страховок за обмінним курсом обходилася в 10% і вище, то сьогодні – вони обходяться в 6-8%. Відповідно, навіть при ставці 11, нерезиденти одержуватимуть 3-5 і більше відсотків доходів. Для них це цікаво, тому що поки ставки на світовому ринку знаходяться біля нуля».

Друга причина великого притоку іноземної валюти до України в останні місяці полягає в швидкому зростанні світових цін на сталь, що забезпечує збільшення валютної виручки українських експортерів металів і виробів з них.

З цих причин, так само як і в інших східноєвропейських країнах, в Україні відбувається зміцнення національної валюти, і це теж негативно позначається на економіці. Оскільки ослаблення долара і євро до гривні грає на руку імпортерам, але одночасно шкодить експортерам, а також узагалі всім вітчизняним товаровиробникам.

Проте не можна бути впевненим, що тенденція зростання цін на сталь на світових ринках триватиме довго. Навпаки, попит на метал ще залишається достатньо низьким, і цілком імовірно, що дуже скоро ціни підуть вниз.

Спекулятивний іноземний капітал, як швидко увійшов до України, так само швидко втече з країни у разі появи перших несприятливих ознак – як це було, наприклад, у 2008 році.

Крім того, не потрібно забувати, що влада в Україні зараз перейшла, по суті, в руки представників Партії регіонів, яка, як відомо, представляє інтереси експортерів, що несуть збитки від ревальвації гривні. Як повідомив віце-прем`єр Сергій Тігіпко, презентуючи проект бюджету на 2010 рік, середній курс гривні по року планується на рівні 8 грн./дол. – тобто, нинішній уряд не чекає ревальвації гривні.

Також слід враховувати й те, що, по-перше, МВФ може таки не захотіти виплачувати Україні черговий транш кредиту, а по-друге, існує висока ймовірність включення друкарського грошового верстата для фінансування великого дефіциту бюджету, навіть незважаючи на відновлення співпраці з МВФ – адже уряд, наприклад, вже оголосив про намір виконати обіцянку про велике підвищення соцстандартів, але не поспішає з підвищенням ціни на газ для населення. За такого сценарію слід остерігатися девальвації гривні, причому, можливо, дуже сильної девальвації.

З урахуванням вищенаведених міркувань можна зробити наступний висновок: чекати значного зміцнення гривні від рівня у 8 грн./дол. не варто, при цьому, навпаки, існує ризик девальвації – можливо, дуже різкої. Тому, швидше за все, ті, хто поспішить зараз діставати «з-під матраца» свої долари і євро і міняти їх на гривню, нічого не виграють і навіть можуть багато програти.

Для тих же, хто має сміливість тримати гроші на банківських депозитах, деяка вигода від зміни валют, звичайно, є – за рахунок того, що відсотки за гривневими вкладами приблизно удвічі перевищують відсотки за депозитами в доларі і євровалюті. Проте цим співвітчизникам потрібно бути особливо пильними.

Юрій Глухов