Сьогодні вранці, 26 жовтня, росіяни атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області керованою авіаційною бомбою (УАБ, далі КАБ). Снаряд було знищено ППО, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"Від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежу вже загасили", - написав він.

Вілкул зазначив, що внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. На щастя, її стан не важкий.

Крім того, моніторингові канали також повідомляли про вибухи в межах Павлограда. За попередньою інформацією, ворог застосував одну плануючу авіаційну бомбу УМПБ-5/"Грім-Е" та одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти почали застосовувати керовані авіабомби з реактивним двигуном для ударів по Україні. За його словами, українські системи протиповітряної оборони здатні їх збивати.

Ігнат заявив, що нові модифікації КАБів росіяни використовують у поодиноких випадках. Він вважає, що так ворог перевіряє ефективність української оборони.

