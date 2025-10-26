Під час відпрацювання по техніці українські дрони майстерно ухилились від ракет російської ППО.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України уразили російський десантний катер та три радіолокаційні станції (РЛС).

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони. Йдеться, що по техніці окупантів відпрацювали дрони спецпідрозділу ГУР "Примари".

"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - поділились деталями операції у розвідці.

Під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"; РЛС П-18 "Тєрєк"; РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" та десантний катер "БК-16".

Ситуація в окупованому Криму

Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що військові зроблять все, щоб знищити російські військові об’єкти та інфраструктуру у тимчасово окуповаому Криму.

За його словами, росіяни у Криму вимушені тримати ешелоновану ППО, однак Силам оборони України вдається її пробивати.

На початку жовтня дрони уразили нафтобазу у Криму. Тоді Плетечук говорив, що це вплине на постачання пального окупантам, а цивільні матимуть проблеми з заправками автівок.

