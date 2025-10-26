Однією з таких цитат є "своих не бросаем".

Спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв привіз на перемовини до США цукерки із цитатами Володимира Путіна на їхніх обгортках. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Продовжуємо діалог Росія - США", - підписав Дмитрієв свій допис.

Спецпредставник РФ показав цукерки з цитатами диктатора, які привіз до Америки.

Відео дня

Там були такі цитати, як Росія "своїх не кидає" та про те, що кордони РФ "ніде не закінчуються".

Також ЗМІ опублікували фото, де можна побачити й інші написи на цих цукерках.

Візит Дмитрієва до США - що відомо

Раніше стало відомо, що головний переговорник Путіна раптово прибув у США для офіційних переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Такий візит відбувся через кілька днів після того, як президент Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії, а також на тлі його рішення "скасувати" запланований саміт із Володимиром Путіним.

Згодом Кирило Дмитрієв заявив, що Україна та Росія "близькі до дипломатичного врегулювання" війни.

"Звичайно, це можливо тільки в тому разі, якщо інтереси Росії будуть враховані і до них ставитимуться з повагою", - сказав він.

Водночас переговорник Кремля назвав три умови для завершення війни проти України. За його словами, одна з них - це гарантії безпеки для України, до чого ніби відкрита Росія.

"Точно є питання територій, де є російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту. І є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії", - сказав Дмитрієв.

Вас також можуть зацікавити новини: