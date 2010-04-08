Українці не «зриваються з котушок» лише через заборону грального бізнесу?

Введення особливих умов для грального бізнесу в Криму і на Західній Україні сприятиме розвитку у населення цих регіонів гральної залежності – лудоманії. Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

Зокрема, він відзначив, що йдеться про ініціативи голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО і віце-прем’єр-міністра України з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНІКОВА, які пропонуютьввести в цих регіонах особливі умови для грального бізнесу, а саме – для казино.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, відновлення грального бізнесу поверне країну до тих часів, коли з сімейних бюджетів українців йшли мільйони гривень в кишені гральних ділків. Депутат вважає, що пропозиція М.БРОДСЬКОГО і Б.КОЛЕСНІКОВА «не є моральною», оскільки робиться спроба нівелювати інтереси суспільства, поставивши в пріоритети інтереси купки зажерливих комерсантів.

«Я ставлюся різко негативно до відновлення грального бізнесу в Україні в будь-якій формі. З сімейних бюджетів пішло стільки грошей в автомати і казино. Давайте пригадаємо, як це було ще рік тому: якщо хтось з членів сім`ї страждав на лудоманію – останнє виносилося з дому, щоб продовжити спускати гроші на гральних автоматах. Нам не потрібно відновлювати гральний бізнес – ми проживемо без нього. Необхідно ставити крапку», – підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

У свою чергу, ініціатор численних пікетів парламенту з вимогами заборонити гральний бізнес в Україні – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадує, що після заборони грального бізнесу в травні минулого року «люди зітхнули з полегшенням», оскільки кількість гральних закладів зменшилася наполовину – навіть з урахуванням нелегальної діяльності інтернет- та інтерактивних клубів.

На думку лідера громадянського руху, відновлення грального бізнесу в Криму і на Західній Україні – доленосне для країни рішення і може бути прийняте тільки після проведення парламентських слухань.

При цьому він відзначив, що інтереси грального бізнесу стали активно лобіюватися з приходом до влади Партії регіонів. Зокрема, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ звертає увагу, що лобіювання відбувається, не дивлячись на те, що закон про заборону грального бізнесу в Україні, прийнятий 15 травня 2009 року, вніс народний депутат від ПР Григорій СМІТЮХ. Лідер ФПК нагадує, що тоді майже вся фракція ПР проголосувала за заборону грального бізнесу, а саме – 158 членів фракції ПР із 173, зареєстрованих у сесійній залі.

Причому, тоді ще народний депутат Б.КОЛЕСНІКОВ також проголосував за заборону грального бізнесу. Голосував Б.КОЛЕСНІКОВ і за подолання вето Президента України на цей закон 11 червня 2009 року – за подолання вето тоді проголосувало 160 депутатів від ПР із 170, зареєстрованих в залі. На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, така непослідовність Партії регіонів підриває її авторитет серед виборців.

«У Партії регіонів, яка наполягає на основах християнської етики, активізувалися аморальні сили. Будь-яка діяльність повинна базуватися на моральних цінностях. Питання ставлення до грального бізнесу лежить в площині одвічної боротьби добра і зла, світла і тьми. Навряд чи можна назвати добром діяльність гральних бариг, які калічать душу і тіло людини і долучають до одного з нехімічних видів наркотичної залежності, а саме – лудоманії», – відзначає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

В той же час він нагадує, що згідно з дослідженнямКиївського інституту проблем управління імені Горшеніна, проведеним в травні 2009 року, 81,8 % опитаних громадян підтримали заборону грального бізнесу.

«Не можна підходити до грального бізнесу тільки з погляду отримання уявних доходів до бюджету. Чи можна назвати хорошим бізнес, через який гравці готові підрізати людину, відібравши у нього речі, гроші, а потім просаджувати награбоване на ігрових автоматах і в казино. Заплутавшись в боргах, спустивши все своє майно, лудомани програють квартири, машини, врешті-решт життя... Руйнуються сім’ї», – наголосив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому він нагадав, що дохід до бюджету на піку діяльності гральних закладів становив «лише близько 600 млн грн за 2008 рік».

«Такими грошима бюджетні дірки явно не залатаєш», – відзначив головний координатор громадянської кампанії.

Він підкреслив, що «Форум порятунку Києва» ставить гральну діяльність в один ряд з торгівлею наркотиками, людьми, людськими органами, торгівлею зброєю.

«Це чистий кримінал, і він повинен бути в Україні заборонений», – підкреслив лідер ФПК.

Від імені «Форуму порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ звертається з пропозицією до М.БРОДСЬКОГО і Б.КОЛЕСНІКОВА організувати зустріч з громадськістю з метою викласти їм аргументи проти відновлення грального бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр-міністр України Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що в курортних містах Криму і Західної України будуть особливі умови для створення грального бізнесу.

У свою чергу, М.БРОДСЬКИЙ відзначив, що «відкриття казино у всіх готелях, з будь-якими зірочками, по всьому Криму дасть можливість тому, хто хоче грати, поїхати до Криму, зіграти, витратити гроші». За його словами, за дорученням Б.КОЛЕСНІКОВА готується законопроект про врегулювання діяльності казино в Україні з метою одержати кошти на підготовку і проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012.

М.БРОДСЬКИЙ відзначив, що даний проект закону передбачає плату за ліцензію у розмірі 5 млн. дол. Крім того, казино, згідно документу, розташовуватимуться тільки в п’ятизіркових готелях, а гральні автомати будуть заборонені.

Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності 25 червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.