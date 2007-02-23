Журналісти звернулися до Генпрокуратури із скаргою на Харківську владу

Комісія з журналістської етики просить Генеральну прокуратуру України відреагувати на відмову Харківської міської ради в акредитації кореспондента газети “Комерсант-Україна” Марії СПЕЛЕК.

Про це йдеться у заяві Комісії з журналістської етики, переданій УНІАН.

Комісія з журналістської етики розцінює повідомлення прес-служби Харківської міської ради про позбавлення акредитації кореспондента газети „Комерсант-Україна” як факт переслідування журналіста за критику, перешкоджання професійній діяльності журналістів, перевищення посадовими особами цього органу місцевого самоврядування повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

У заяві сказано, що Конституція і закони України встановлюють не вичерпний перелік обов’язків органів місцевого самоврядування по забезпеченню прав громадян на інформацію: надавати повну, достовірну інформацію про свою діяльність та прийняті рішення; забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації; створити спеціальні інформаційні служби, що забезпечували б доступ до інформації; не чинити на журналістів будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес; здійснити акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації та організаційно сприяти виконанню ними професійних обов’язків.

Порядок акредитації та її припинення також врегульовано законом, який називає єдину причину припинення акредитації – порушення порядку допуску журналістів до приміщення, інформації та технічних засобів органу влади або місцевого самоврядування. Додатковою гарантією від свавілля чиновників також є те, що рішення про припинення акредитації приймається органом влади чи місцевого самоврядування, при якому журналіст акредитований.

Тож замість виконання своїх безпосередніх обов’язків по забезпеченню журналістів інформацією про діяльність та прийняті рішення Харківської міської ради, замість виконання своїх функцій щодо організаційного сприяння роботі журналістів прес-служба вдалася до цензури, переслідувань і звинувачень журналістів, вважає Комісія з журналістської етики.

Комісія звертається до Генеральної прокуратури України та сподівається побачити прокурорське реагування на дії посадовця органу місцевого самоврядування, які, на нашу думку, містять ознаки злочину, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - УНІАН).

“Історія преси свідчить, що у чиновників, які звинувачують журналістів у спецопераціях або інформаційних війнах, є підстави побоюватися висвітлення своєї діяльності, а для політика імідж „ворога преси” означає політичну смерть”, - резюмує Комісія з журналістської етики у своїй заяві.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого прес-служба Харківської міської ради заявила, що позбавила акредитації кореспондента газети “Комерсант-Україна” Марію СПАЛЕК за те, що її видання «наполегливо дезінформує жителів України про реформування житлово-комунального господарства у Харкові». «Уже кілька разів у матеріалах видання на цю тему, - йдеться у заяві прес-служби міськради, - були неперевірена інформація і явно тенденційний стиль. Усі ці матеріали виходили з-під пера харківського кореспондента видання Марії СПАЛЕК та її київського колеги Олега ГАВРИША, які спільними зусиллями поширювали недостовірну інформацію».

Водночас М.СПАЛЕК заявила, що «оперувала фактами з офіційних повідомлень і готова це довести».

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН 21 лютого на сесії міськради заявив, що зацікавлений у широкому висвітленні діяльності міської влади, готовий терпіти будь-яку конструктивну критику, але «не готовий лише до відвертої брехні, яка прикривається свободою слова».