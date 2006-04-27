Найкрасивіша жінка світу (фото)

Краса - поняття суб`єктивне. Новим підтвердженням цього стали результати голосування за найкрасивішу жінку миру. Читачі американського журналу People вирішили, що цього звання поза будь-якими сумнівами заслуговує їх співвітчизниця Анджеліна Джолі.

Патріотизм виявили і британські чоловіки - читачі журналу FHM дійшли висновку, що "красуня номер один" - це аж ніяк не американка, а їх співвітчизниця Кіра Найтлі.

Журнал FHM вирішив з`ясувати, кого вважають вродливою і сексуальною саме британські чоловіки. 21-річна кіноактриса завоювала серця читачів FHM. У боротьбі за це звання їй вдалося обійти модель Кілі Хейзел і кіноактрису Скарлет Йоханссон, які посіли друге і третє місця, відповідно, повідомляє Reuters.

Четверте місце, на думку двох мільйонів британців, які брали участь у голосуванні, дісталося Анджеліні Джолі. Кілька мільйонів американців, що брали участь в аналогічному голосуванні по інший бік океану, навряд чи б схвалили рішення поставити Джолі лише на четверте місце.

Читачі журналу People, вибираючи найвродливіших людей планети, не змогли встояти перед чаріністю 30-річної Джолі, яка не тільки знімається в кіно, а й бере активну участь в добродійному русі, а до того ж є подругою чарівного Бреда Пітта, всиновила двоє приймальних дітей і чекає народження своєї власної. Джолі була названа найвродливішою жінкою року, а її союз з Піттом був названий найкрасивішою парою світу, повідомляє AP.

Окрім Джолі до списку 50 найвродливіших людей планети за американською версією потрапили також Халлі Беррі, Джулія Робертс, Джордж Клуні, Скарлет Йоханссон. А ось Найтлі в американський список не потрапила. Можливо, американці просто не знають про її існування.

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