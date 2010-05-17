Росія продовжує політику компрометації України

Щоб, фігурально висловлюючись, легко взяти Україну в одноосібну сферу впливу – політичного, військового, економічного – перш за все, потрібно збанкротити країну в очах світової громадськості. У головах політичного істеблішменту і керманичів світового бізнесу необхідно виставити Україну безнадійно відсталою країною, мало не «четвертого світу». Тоді від неї відвернеться Європа, Америка, навіть Азія і Африка. І Росії випаде добродійна місія узяти під піклування суміжну територію, населену напівтубільцями, напівідіотами, які не вміють жити і розвиватися самостійно без підтримки великодушних, цивілізованих сусідів.

Росія в конфіденційній доповіді «Програма ефективного використання на системній основі зовнішньополітичних чинників в цілях довгострокового розвитку Російської Федерації» заявила про зрушення в бік прагматичної зовнішньої політики, націленої на налагодження тісніших зв`язків з США і Європою.

У доповіді, крім усього іншого, даються оцінки взаєминам Москви з колишніми радянськими республіками. У ній звучить заклик скористатися світовою фінансовою кризою для здобуття промислових і енергетичних активів у Прибалтиці, Білорусії, Україні і Центральній Азії – скрізь, де російський вплив є болісним політичним питанням.

Для РФ важливо створити у світової спільноти стійку думку: Росія – надійна, стабільна країна, а Україна зовсім навпаки. Як сказав Володимир Путін на прощання президентові Джорджу Бушу: «Ти ж розумієш, Джордж, що Україна – це навіть не держава!»

За останні два тижні відбулися події, які інакше як розв`язуванням інформаційної війни проти нашої країни не назвеш. Судіть самі.

Напередодні святкувань з нагоди 65-х роковин Перемоги Запорізька обласна організація Комуністичної партії України при мовчазному схваленні керівництва країни, яке нещодавно оселилося в президентському комплексі в Києві, встановила в Запоріжжі пам`ятник Йосипу Сталіну. Президентська адміністрація на вулиці Банковій уважно прислухається до настроїв і найменших рухів тіла своїх великих друзів у московському Кремлі. В оточеному міліцією районі Запоріжжя перед відкриттям пам`ятника Сталіну відбувся парад ветеранів Союзу радянських офіцерів.

Але, абсолютно несподівано для підбадьорених українських сталіністів у той самий час, коли світові информагенства поширювали сенсаційну новину з України, президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що плакати із зображенням Йосипа Сталіна і іншої символіки сталінізму в Росії не будуть розвішувати: "У жодному разі не можна казати, про те, що сталінізм повертається в наш побут. Цього немає, і не буде. І в цьому нинішня державна ідеологія і моя оцінка як президента", - сказав, як викарбував, Дмитро Медведєв в інтерв`ю газеті "Известия". Погодьтеся, тимчасовий плакат з намальованим лицем вождя Сталіна – це не бронзовий генералісимус, відлитий на століття у виробничо-художньому комбінаті столиці України. Такий вийшов нонсенс! Збіг це, чи продумана операція?

Месидж №1. Президент Росії Дмитро Медведєв, безперечно, європеєць і цивілізований керівник, а українці з їх новою владою – комуністичні мракобіси.

Поїхали далі. У Голосіївському районі Києва був викрадений, потім жорстоко вбитий (розчленований) колишній учень Любавичської єшиви, 25-річний єврей Ар’є-Лейб Місінзов. Ця інформація про «відродження націонал-фашизму в Україні» з`явилася у ряді ізраїльських ЗМІ.

Про трагічну подію повідомив рабин Яків Зільберман. За його словами, він був викликаний правоохоронними органами для впізнання тіла свого колишнього учня. У міліції йому повідомили, що Ар’є-Лейб був викрадений неонацистами в день народження Гітлера (20 квітня), його утримували в полоні, катували, після чого по-звірячому вбили.

Всі, які живуть в Україні, її громадяни і громадяни інших держав, на підставі чималого життєвого досвіду знають, що ніяких нацистських організацій, здатних убити і розчленувати нещасного єврея, в Україні немає. Максимум, на що здатні антисеміти місцевого розливу, по-хуліганськи набити фізіономію.

Але так думають в Україні. А для цивілізованого заходу вже маємо месидж №2. Україна і українці вражені ксенофобією, людиноненависництвом, антисемітизмом, що навіть терор палестинських арабів проти ізраїльтян тьмяніє на тлі звірячого розчленування молодого єврея в Києві. Питання, чи не операція це спецслужб, яка провокує проти України світову громадську думку?

Ланцюг подій продовжується. У Німеччині під заборону потрапляє продукція десятків птахоферм, які постачають на ринок курячі яйця. Рішення було ухвалене у зв`язку з підозрами в тому, що використаний фермерами комбікорм містить діоксин.

За даними влади, діоксин може міститися в кормовій кукурудзі, купленій в Україні.

Дві з половиною тонни (одна контейнерна упаковка, нікчемна кількість!) української кукурудзи спочатку купили Нідерланди, і тільки тоді «отруєна українська кукурудза» потрапила до Німеччини. Питання, коли і ким зерно було отруєне? Лабораторний аналіз показав, що кількісний склад діоксину в яйцях не шкідливий, якщо їх у міру. Але Україні вже потрібно відбілювати свою репутацію експортера харчових товарів.

Месидж №3. Люди, якщо не хочете вмирати, не їжте продукти харчування з України!

Поїхали до Праги. "Не їжджу празькими трамваями, бо в них їздять брудні українські заробітчани", – заявив чеський політик, заступник голови партії "Справи громадські" Ярослав Шкарка. Празька газета Hospodarske noviny попросила потенційного законодавця прокоментувати власний вислів. "З українськими заробітчанами, - сказав Ярослав Шкарка, - я дещо перебільшив, але наполягаю, що і вони повинні одягатися чисто".

Ні слова про те, що в забруднених комбінезонах в празьких трамваях деколи їздять і чеські робітники.

Месидж №4. Навіть наш поважаний міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявив: «Галичани нещодавно навчилися мити руки». Але до авторитетної думки нашого науковця в Європі прислухатися не будуть. Українці були дикунами, і залишилися неумитими. Гігієнічніше не матиме з ними справи, і, взагалі, бажано не пускати до Європи.

Далі можна чекати появи нових месиджів дикої, немитої України. Можливо, буде підпалено синагогу, а за підпалом спаплюжено надгробки на єврейському кладовищі. Дуже можливо, постраждає від «рук українських нацистів» чорношкірий або жовтошкірий представник людства. А в біопаливі на основі вирощеного в Україні рапсу під мікроскопом виявлять сліди крові немовлят, трупами яких удобрялися поля. І, взагалі, українські націоналісти на сніданок з`їдають по одному учневі з російських шкіл в Україні, нанизаних на шампури грузинських шашликів. При цьому не сумнівайтеся, «українські нацисти» і «українські людоїди» будуть спіймані, жваво відрапортує наша міліція. Без зайвої юридичної тяганини засуджені і покарані. Довго паритися нашим, швидким на розправу суддям, не доведеться.

І подумають європейці, Господи, позбав нас від України! А на Росію, з її гуманною місією політичного і економічного шефства над Україною, стануть молитися, бажаючи імперії довгих років праведного життя. Як належне, сприймаючи відродження васальних утворень по периметру Росії, зокрема, кривавими акціями (Грузія, Киргизія), але також і за допомогою організованими спецслужбами і їх агентами в Україні і Європі антиукраїнськів месиджів інформаційної холодної війни.

Георгій Бурсов