Король і королева Швеції обдурили персонал заправки

Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія виїхали з автозаправної станції в Норвегії, не заплативши за бензин, повідомляє газета Times.

Одразу після від`їзду пари добре одягнених мандрівників з водієм, працівники заправки звернулися до камер спостереження, щоб встановити їхні особи. Тоді й з`ясувалося, що це була королівське подружжя з сусідньої країни.

Коли власники заправки зв`язалися з королівським палацем Швеції, там вибачилися і пояснили, що в інциденті, ймовірно, був винен водій. Він зайшов до приміщення станції, де купив собі цукерок, проте забув при цьому сплатити заправку.

Король і королева відвідали заправку, коли поверталися додому з великодніх канікул у Норвегії.

Лента.ру