Нові губернатори беруть на озброєння лозунг «жити в борг – національна релігія»

Перше відкриття, яке зробили нові губернатори, тільки-но вмостившися в свої крісла – грошей в обласний бюджетах катма. Хотілося вже з першого дня «сісти» на фінансові потоки, покерувати дотаціями між районами та містами, а грошей- немає.

Що робити в такому випадку? Не чекати ж реалізації президентської програми «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», яка гарантує кожному регіонові достаток і фінансову самостійність. Поки програма буде імплементована, в губернаторських кріслах зміниться не один господар, і не ще не один «портрет маслом» з`явиться в галереї екс-губернаторів, що має за честь оновлювати кожна обласна державна адміністрація.

Правильно – треба мерщій запозичати. Криза нічому не навчила їхніх попередників, які навіть в найгострішу фазу кредитної задухи проповідували: «жити в борг – національна релігія», ні їх наступників.

Губернатори побігли запозичати наввипередки. Ось повідомлення зі стрічки економічних новин:

Івано-Франківськ. 4 травня. УНІАН. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк пропонує випустити регіональні (внутріобласні) облігації на 1 млрд. грн. для залучення коштів на будівництво і реконструкцію доріг в області. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання про заходи, що їх вживає влада для ремонту доріг в містах області. «Я думаю, що найближчим часом я проведу нараду з керівниками фракцій обласної ради і, думаю, з урахуванням ситуації з бюджетом області, запропоную депутатам обласної ради випустити свою внутрішню обласну облігацію під 1 млрд. грн., - сказав Вишиванюк. - Якщо нам це вдасться, то ми цей мільярд направимо на реконструкцію і будівництво нових доріг в області». За його словами, в 2010 р. в обласному бюджеті на ремонт доріг передбачено всього 20 млн. грн. надходжень від транспортного збору. «Зважаючи на нинішній стан доріг це дуже мало», - додав губернатор. Він вважає, що для того, щоб зробити більш-менш нормальні дороги в області, потрібно близько мільярда гривень. Керівник Прикарпаття переконаний, що «іншого шляху немає».

Цифра в один мільярд зручна і просто магічна. Про неї, напевно, керівники областей домовилися на Раді Регіонів – кожна область запозичить по мільярду гривень. Ось у київського обласного губернатора Присяжнюка насьогодні в активі дві ідеї – перенесення обласного адміністративного центруу передмістя Києва і….правильно,– започичити мільярд гривень:

Київська обласна державна адміністрація розглядає можливість випуску облігацій на суму до 1 млрд грн. Про це повідомив журналістам голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк. А.Присяжнюк відзначив, що остаточні рішення про випуск облігацій будуть ухвалені після проведення оцінки комунального майна області. "Якщо будуть випущені облігації, то, зрозуміло, під європейські банки, під 3-4% на багато років, це не буде обтяжливо для бюджету", - відзначив А.Присяжнюк. Голова Київської ОДА відзначив, що одержані кошти планується направити на будівництво комунальних елеваторів або сміттєпереробних заводів.

Шановні губернатори і шановні радники губернаторів! Перш ніж виходити на люди з ідеями випустити обласні облігації, перечитайте, будь ласка, Бюджетний Кодекс і особливо його статтю 16, яка визначає, у випадку місцевих бюджетів,:

«Виключно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради мають право здійснювати внутрішні запозичення….Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад вісімсот тисяч мешканців….»

Як бачите, обласним бюджетам НЕ ДОЗВОЛЕНО брати борги терміном понад один фінансовий рік і тим паче емітувати облігації. Що ж до наполеонівських планів взяти у європейських банків під 3 або 4 відсотки на «довгі роки», пану Присяжнюку варто було би дочекатися принаймні виходу України на ринок євробондів, щоби спрогнозувати, якою може бути ставка за віртуальними облігаціями Київської області. Віртуальними і фантастичними, оскільки Мінфін ніколи не дасть згоди на випуск облігацій емітенту, якому не дозволяє робити це поки що дійсний Бюджетний Кодекс.

Заборона областям запозичати грунтується на тому, що у областей фактично немає свого власного майна, яке вони могли б надавати у заставу. Обласним адміністраціям передано в управління СПІЛЬНЕ майно територіальних громад в межах області, а громадам, звісно, не хотілося би, щоб їх спільне майно пішло б з молотка, якщо область виявиться нездатною виконувати свої боргові зобов»язання.

Так що, перш ніж йти на прес-конференцію, консультуйтеся з Бюджетним Кодексом, панове Присяжнюк та Вишиванюк!

Станіслав Голубенко