Внаслідок падіння електроопори загинула жінка
23:36, 15 червня 2010Разное
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Трагедія сталася під час грози
У Харкові сьогодні внаслідок падіння залізобетонного стовпа загинула 26-річна жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, трагедія сталась близько 15.00 під час грози у Червонозаводському районі міста.
Стовп був під електричною напругою, жінка померла на місці.
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