Внаслідок падіння електроопори загинула жінка

У Харкові сьогодні внаслідок падіння залізобетонного стовпа загинула 26-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, трагедія сталась близько 15.00 під час грози у Червонозаводському районі міста.

Стовп був під електричною напругою, жінка померла на місці.