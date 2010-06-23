У понеділок перекриють Європейську площу

На Європейській площі в Києві у найближчий понеділок, 28 червня, буде перекрито рух транспорту у зв’язку з проведенням Міжнародного фестивалю “Сходи до неба”.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 15 червня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з документом, передбачається перекриття руху на Європейській площі (від Петровської алеї до вул. Михайлівська) з 03.00 28 червня до 05.00 29 червня.

Розпорядженням доручено КП “Київпастранс”, Комунальній службі перевезень внести відповідні зміни в роботу пасажирського транспорту загального користування під час проведення фестивалю, а також передбачити збільшення кількості рухомого складу у відповідності до пасажиропотоку. Щодо останнього, то в тому числі і в КП “Київський метрополітен” має бути прийнято відповідне рішення.

Фестиваль “Сходи до неба” буде проводитись в понеділок біля Українського дому з 20.00 до 23.00 .

Відповідальність за проведення заходу взяло на себе ТОВ “Фестиваль Сходи до неба”.