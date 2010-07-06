Мешканець Севастополя загинув у бійці на пивних кухлях

Мешканець Севастополя загинув від удару пивним кухлем по голові. Як повідомляє Газета.ру з посиланням на дані прес-служби Управління МВС у Севастополі, 50-річний безробітний пив пиво в барі, там же відпочивав раніше судимий 29-річний житель Луганська.

Безробітному не сподобалося, як на нього подивився приїжджий, що сидів за сусіднім столиком. Він схопив зі столу порожній кухоль, підійшов і ударив того двічі по голові. У відповідь одержав такий же удар кухлем. Потім чоловіки помирилися і розійшлися, а дорогою додому безробітний помер від набряку головного мозку.

Другий учасник бійкиі затриманий, по факту порушено кримінальну справу.