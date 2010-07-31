У Луганську через спеку обмежили рух великовантажного транспорту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради.

Цим рішенням виконавчого комітету Луганської міськради забороняється рух на вулицях і дорогах обласного центру автотранспорту загальною масою понад 24 тонни у денний час. Обмеження руху вводиться з 07.00 до 22.00 при температурі повітря більше + 28 градусів Цельсія.

За словами першого заступника Луганської міської голови Маноліса ПІЛАВОВА, виконком був вимушений ухвалити це рішення для того, щоб зберегти дороги в Луганську. «Внаслідок встановлення аномально високих температур під час руху великовантажного транспорту через місто в денний час руйнується і обпливає асфальтове покриття. Тому ухвалено рішення, щоб такі автомобілі рухалися через місто вночі», - прокоментував він рішення.

Виконком міськради звернувся також до керівників підприємств і організацій усіх форм власності з тим, щоб вони обмежили виїзд транспорту під час спеки. Керівникам підприємств, крім того, порекомендували переглянути, в разі потреби, графіки роботи для створення нормальних умов роботи трудових колективів.