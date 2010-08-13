На Волині згорів рейсовий автобус. Пожежа сталася вчора ввечері поблизу в села Залужжя Володимир-Волинського району, повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, рейсовий автобус ПАЗ, що прямував за маршрутом «Володимир-Волинський – Устилуг – Коритниця» загорівся під час руху. Водій помітив ознаки горіння в відсіку двигуна, коли полум’я вихопилось зсередини в салон, зупинив транспортний засіб і відчинив двері. Всі 12 пасажирів встигли залишити палаючий автобус, а водій кинувся гасити полум’я вогнегасником, чим загальмував розвиток пожежі, але до кінця її не загасив. Пасажири викликали службу «101» і рятувальники МНС з райцентру та міста Устилуг приборкали вогонь.

В результаті пожежі вогонь знищив внутрішнє облицювання автобусу, 46-річний водій отримав незначні опіки. Серед пасажирів постраждалих немає. Наразі триває розслідування всіх обставин події.