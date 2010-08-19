Кожен інспектор ДПС отримає відеокамеру і диктофон

Державтоінспекція Криму має намір забезпечити кожного інспектора ДАІ регіону відеокамерами й диктофонами.

Про це УНІАН повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

«Апаратура призначена для покращення якості несення служби інспекторів ДАІ на лінії. А головне, аудіо- і відеозапис послужать переконливою доказовою базою. Інспектор ДПС зможе зафіксувати правопорушення й довести його скоєння, відповідно, уникнути конфліктних ситуацій із автовласниками», - вважають в управлінні.

Керівництво кримською ДАІ передало відеокамери й диктофони двом підрозділам - ДАІ Сімферополя й республіканській роті.

«Це лише перша партія цифрової техніки. В найближчому майбутньому керівництво кримської Державтоінспекції планує забезпечити відеокамерами й диктофонами кожного інспектора ДАІ», - йдеться в прес-релізі.