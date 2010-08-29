Все почнеться з узурпації влади у територіальних виборчих комісіях

Давайте уважно вчитаємось у зміст нової редакції статті 22 закону про місцеві вибори, яку запропонували регіонали.

Друга частина цієї статті визначає хто має право на подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (ТВК). Це, по-перше, місцеві організації політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, сьогодні таких партій дві – партія регіонів та компартія. По-друге, місцеві організації політичної партії, що входить до виборчого блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, сьогодні це дві партії Блоку Литвина, три партії Блоку Юлії Тимошенко та дев’ять партій блоку Наша Україна - Народна Самооборона. Всього шістнадцять партій, місцеві організації яких можуть вносити не більше трьох кандидатур до складу відповідної ТВК, виходить 48 претендентів на 15 посад в ТВК. Хто визначає цих 15 осіб. Для областей, районів і міст (крім Автономної Республіки Крим) ЦВК у відповідному рішенні визначає осіб, які включаються до складу ТВК з числа внесених кандидатур. Інші кандидатури, які були внесені, вважаються відхиленими, рішення щодо їх відхилення не приймається.

Не важко спрогнозувати, представники яких політичних партій будуть включені до складу відповідних ТВК стовідсотково, а які також стовідсотково будуть відхилені без прийняття рішення.

Крім того десята частина цієї ж статті передбачає, що подання щодо кандидатур, яке не відповідає вимогам, підлягає відхиленню; запропоновані у ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються; рішення про відхилення подання не приймається. Хіба важко здогадатись, подання яких партій будуть відхилені без прийняття рішення?

Але є ще дуже цікава позиція. Форму подання затверджує ЦВК не пізніше дня початку виборчого процесу, це 11 вересня 2010 року.

А коли вноситься подання на членів ТВК до ЦВК? Четверта частина визначає, що такі подання вносяться не пізніш як за 49 днів до дня виборів, тобто до... 11 вересня 2010 року включно. Хто встигне, отримавши 11 вересня форму подання, підготувати його та внести того ж дня 11 вересня. Очевидно що це зможуть зробити тільки партія регіонів, яка отримає від своїх членів ЦВК форми до їх затвердження, а можливо вже й отримала.

Риторичне питання: як після узурпації влади в ТВК будуть сформовані дільничні виборчі комісії?

Сергій Подгорний, народний депутат