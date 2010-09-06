Для обслуговування хасидів в аеропорту змонтовано тимчасовий термінал

З 5 до 14 вересня п.р. у міжнародному аеропорті «Бориспіль» здійснюється щорічна програма обслуговування рейсів, які прибувають з паломниками-хасидами з метою святкування Нового року за іудейським календарем в місті Умань.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, для обслуговування паломників в аеропорту «Бориспіль» змонтовано тимчасовий термінал «Х», в якому, як очікується, буде обслуговано близько 12 тис. пасажирів прибуття і 13 тис. - відправлення.

Нагадаємо, тимчасовий термінал у “Борисполі” монтували щороку на час святкування Нового року за іудейським календарем.

З будівництвом терміналу F в “Борисполі” планувалося, що паломників-хасидів обслуговуватимуть там, проте ці плани змінилися. Будівництво терміналу F в аеропорту завершено, однак поки що його не відкрито. Раніше планувалося його відкрити 24 серпня, тепер прогнозна дата відкриття - 8 вересня п.р.