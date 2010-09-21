На Закарпатті другий день шукають 70-річного туриста
18:53, 21 вересня 2010Разное
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У районі урочища Студений
У Закарпатській області другий день шукають заблукалого 70-річного туриста.
Як повідомив УНІАН начальник Центру пропаганди ГУ МНСУ в Закарпатській області Олег ШРАМКО, 20 вересня близько 21.00 до працівників Міжгірського гірського пошуково-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про те, що поблизу урочища Студений загубився 70-річний турист.
Вже через півгодини після повідомлення рятувальники розпочали пошуки і сьогодні близько 1-ї години ночі їх призупинили.
Сьогодні зранку пошуки чоловіка відновились.
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