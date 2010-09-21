На Закарпатті другий день шукають 70-річного туриста

У Закарпатській області другий день шукають заблукалого 70-річного туриста.

Як повідомив УНІАН начальник Центру пропаганди ГУ МНСУ в Закарпатській області Олег ШРАМКО, 20 вересня близько 21.00 до працівників Міжгірського гірського пошуково-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про те, що поблизу урочища Студений загубився 70-річний турист.

Вже через півгодини після повідомлення рятувальники розпочали пошуки і сьогодні близько 1-ї години ночі їх призупинили.

Сьогодні зранку пошуки чоловіка відновились.