Обов'язкова стерилізація котів і кішок розпочнеться з 2016 року
00:45, 27 вересня 2010Разное
1521 0
У притулках Бельгії 37 тисяч тварин
Загальна стерилізація котів і кішок з 2016 року передбачена планом, яке схвалило федеральне міністерство охорони здоров`я Бельгії.
Як передають місцеві ЗМІ, спочатку процедурі стерилізації будуть піддані домашні тварини, яких тримають у притулках. Потім ця обов`язкова вимога буде поширена на тварин заводчиків і продавців.
Торік до притулків для домашніх тварин в цій європейській країні потрапили понад 37 тисяч представників сімейства котячих, з них близько 25 тисяч бездомних.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter