Обов'язкова стерилізація котів і кішок розпочнеться з 2016 року

Загальна стерилізація котів і кішок з 2016 року передбачена планом, яке схвалило федеральне міністерство охорони здоров`я Бельгії.

Як передають місцеві ЗМІ, спочатку процедурі стерилізації будуть піддані домашні тварини, яких тримають у притулках. Потім ця обов`язкова вимога буде поширена на тварин заводчиків і продавців.

Торік до притулків для домашніх тварин в цій європейській країні потрапили понад 37 тисяч представників сімейства котячих, з них близько 25 тисяч бездомних.