Триває урочиста великодня меса у Ватикані

У Ватикані в соборі Святого Петра почалася урочиста меса на честь головного християнського свята - Світлого Воскресіння Христова (Великодня), очолювана Папою Римським Бенедиктом XVI.

Як передає РІА «Новости», за багаторічною традицією місце великодньої служби прикрашене тисячами тюльпанів, азалій, ірисів, а також квітучими вишневими деревами і рододендронами, які зазвичай до цього свята спеціально доставляють до Ватикана з Нідерландів.

На площі Святого Петра зібралися десятки тисяч осіб - прочан і туристів, які вітають Папу оплесками і радісними вигуками.

Після закінчення урочистих богослужінь, опівдні понтифік звернеться до віруючих з традиційним посланням "Urbi et Orbi" ("Місту і Світу") і привітає всіх християн-католиків з Великоднем багатьма мовами народів світу.