Ніхто не прийшов по 129 млн. євро

Особа (або група осіб), які виграли джекпот - 129 млн. євро (113 млн. фунтів стерлінгів), - у лотереї Euromillions, ще не заявили своїх прав на виграш.

Якщо виграшний лотерейний квиток належить одній людині, то вона одразу стане 589-ою в ієрархії найбагатших людей Британії, згідно із списком Sunday Times 2010, повідомляє Бі-сі-сі. Вона стане істотно багатшою багатьох поп-зірок, включаючи Рода Стюарта, у якого 106 млн., і Девіда Боуї (близько 100 млн. фунтів).

Цей виграш є найбільшим в історії лотерей у Британії.

Попередній рекорд склав 84,4 млн. фунтів, і володар виграшу побажав залишитися невідомим.