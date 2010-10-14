У Києві Mercedes зіткнувся з трьома машинами: двоє людей загинули на місці

13 жовтня о 19.00 у Києві, на вул. Протасів Яр, водій автомобіля “Mercedes Benz”, рухаючись в напрямку вул. Федорова, з невідомих причин не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями “ГАЗ-3110”, “ВАЗ-21043” та “Hyundai Getz”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля “ГАЗ” загинули на місці пригоди. Пасажир цього ж транспортного засобу, водії автомобілів “Mercedes”, “ВАЗ” та пасажир автомобіля “Hyundai” отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Серед травмованих є громадянин Російської Федерації.