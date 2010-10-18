Гривня обвалиться ще до Нового року?

Наприкінці минулого тижня відбулася телефонна розмова президента Віктора Януковича з директором-розпорядником МВФ Домініком Стросс-Каном, під час якого останній повідомив про підготовку приїзду до України нової місії Фонду.

Про це, а також про те, що, на озвучену думку сторін, сьогодні є всі підстави говорити про продовження ефективної співпраці України і МВФ, повідомила прес-служба президента. А на початку місяця, знаходячись на щорічному ялтинському форумі YES, Домінік Стросс-Кан сипав компліменти у зв`язку з нібито успішним виконанням українськими властями програми співпраці з МВФ. «Всі доведені показники поки дотримані, і мені здається, українська економіка повернулася на правильний шлях. Це частково заслуга МВФ, але, в основному, цього досяг уряд. Упевнений, що під час наступного перегляду буде те ж саме», - оптимістично заявив він тоді.

Місію МВФ чекає неприємний сюрприз

Втім, потрібно врахувати, що згаданий форум у Ялті – це, перш за все, святковий захід (з урочистими прийомами-обідами , піснями і танцями), на якому в принципі не могли звучати якісь неприємні для українського уряду речі. До того ж, директор-розпорядник Фонду не мав тоді свіжих аналітичних даних, і орієнтуватися йому доводилося лише на інформацію з вуст українських чиновників. Представники ж української влади дружно стверджували, що всі умови меморандуму між Україною і МВФ старанно виконуються.

«Все, що підписала державу в особі прем`єр-міністра, голови Нацбанку, міністра фінансів, ми виконаємо все до копійки», - бадьоро обіцяв, наприклад, 11 серпня економічний віце-прем`єр Сергій Тігіпко. «Зобов`язання, які ми брали перед Міжнародним валютним фондом, на 100% виконуються і перевиконуються», - переможно рапортував 30 серпня президент Віктор Янукович. З подібними реляціями виступав неодноразово і прем`єр-міністр Микола Азаров.

Проте для місії МВФ, яка скоро прибуде до Києва з метою перевірки, картина представиться напевно не такою райдужною. Експерти Фонду, навпаки, побачать, що багато пунктів меморандуму не виконуються українською стороною.

Наприклад, співробітники місії, поза всяким сумнівом, звернуть увагу на службову записку глави Мінфіну Федора Ярошенкапрем`єр-міністрові Миколі Азарову, текст якої недавно став надбанням гласності.

У цьому документі міністр повідомляє, що за підсумками 9 місяців поточного року загальний фонд державного бюджету недоотримав 7,2 млрд. грн. доходів. У зв`язку з чим він попереджає Азарова, що «очікуваний низький рівень виконання загального фонду державного бюджету в 2010 р. ставить під загрозу виконання програми співпраці з МВФ ESB/10/146 і може призвести до: неотримання Україною чергового траншу стабілізаційного кредиту», а також до необхідності перегляду «у бік зменшення прибуткової частини і зростання дефіциту державного бюджету на 2011 р.».

Звичайно ж, для експертів МВФ викладені в записці пана Ярошенка показники стануть вельми важливою і тривожною новиною. Крім того, українською владою не виконане ще одне положення меморандуму: до кінця вересня уряд зобов`язаний був передати на розгляд Верховної Ради законопроект про підвищення на 5 років пенсійного віку для жінок і інші непопулярні нововведення в пенсійному законодавстві, але цього зроблено не було. І зрозуміло, що влада не відважиться на такий крок, як мінімум, до місцевих виборів.

Викличе, напевно, сумнів у місії МВФ виконання і ще одного пункту меморандуму – про скорочення заборгованості з відшкодування ПДВ. Так, Азаров заявив, що станом на 1 жовтня розмір цієї заборгованості становив 3 млрд. грн. – саме ці цифра і дата фігурують у меморандумі України з МВФ як «маяк». Але дана інформація від прем`єр-міністра не викликає довіри у експертів.

За відомостями, що просочилися недавно у вітчизняні ЗМІ, насправді, показник заборгованості з ПДВ набагато вищий. Зокрема, з посиланням на департамент контролю за поверненням ПДВ при ДПАУ повідомлялось, що на початок жовтня реальна сума невідшкодованого ПДВ становила 9,2 млрд. грн.

Таким чином, у керівництва МВФ є вагомі підстави для того, щоб припинити програму допомоги Україні і, зокрема, не виплачувати наприкінці листопада другий транш кредиту, як це передбачено меморандумом. Причому, цілком можливо, що місія Фонду виявить ще якісь огріхи, окрім вище вказаних.

Влада будує фінансову піраміду?

А якщо МВФ ухвалить рішення про припинення або призупинення програми кредитування України, то у фінансової системи країни відразу ж можуть виникнути величезні проблеми. Оскільки в Україні зараз, по суті, вишикувалася класична кредитна піраміда, яка може впасти від щонайменшого поштовху.

Річ у тому, що банки замість того, щоб кредитувати бізнес, наполегливо продовжують направляти гроші в державні облігації. Дані Нацбанку про стан кредитно-грошового ринку за підсумками вересня демонструють чітку тенденцію: ресурси, що вивільняються від погашення валютних кредитів (у еквіваленті 22,6 млрд. грн.), банки перерозподіляють виключно в державні облігації (22,7 млрд. грн.). Велику частину приросту монетарної бази НБУ також направив на фінансування дефіциту бюджету - збільшення монетарної бази на 1 жовтня становило 21,7 млрд. грн., при цьому обсяг інвестицій Нацбанку в ОВДП становив 14,1 млрд. грн.

«Поточна ситуація нагадує мені події в Росії перед дефолтом 1998 року. Тоді банки так само активно направляли кошти на фінансування державного боргу», - висловився із цього приводу радник міністра економіки Сергій Яременко. Нагадаємо, в серпні 1998 року в Росії був оголошений дефолт, унаслідок чого рубль упав до долара в 3 рази.

Ще чіткіше висловився про загрозу, що насувається, один з високопоставлених чиновників Нацбанку. «Визначальним чинником стабільності була і залишається програма співпраці з МВФ - якщо вона продовжиться, то інвестори вкладатимуть гроші в ОВДП і далі. Якщо ж повториться ситуація кінця 2009 р., коли фонд зупинив свої програми, може початися вихід нерезидентів», - заявив він. Ну а якщо банкіри раптом вирішать вивести свої гроші з ринку ОВДП, то внаслідок цього гривню чекає обвал. Оскільки фактично всі вкладення в ОВДП зараз здійснюються нерезидентами - банки з іноземним капіталом вкладають в держоблігації свою надмірну ліквідність у валюті, яку перетворюють на гривню на міжбанківському ринку. Ці гроші можуть у будь-який момент вийти з економіки, а могутнім стимулом для їх висновків стане якраз рішення МВФ про згортання кредитної програми.

До того ж посилить ситуацію паніка населення, яка виникне відразу після того, як стане відомо про негативне рішення МВФ і почнуться перші помітні стрибки курсу долара до гривні. За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня загальний обсяг депозитів населення досяг докризового рівня і становив близько 258 млрд. грн., причому, більше половини цієї суми – гривневі внески. Крім того, готівка поза банками становить зараз 175 млрд. грн. І, зрозуміло, українці почнуть активно міняти гривню, якої, як бачимо, дуже багато, на тверду валюту у разі щонайменшої напруги на валютному ринку, як це було наприкінці 2008 року.

Похмурі перспективи

Ще слід мати на увазі різке погіршення ситуації в зовнішній торгівлі. Згідно з нещодавнім повідомленням Держкомстату, у серпні негативне сальдо торгівлі товарами досягло дуже великого значення - майже 1,2 млрд. доларів. Це означає, що теперішній валютний курс не є оптимальним для української економіки і потрібне ослаблення гривні. Причому, Нацбанк вже витратив у вересні близько 670 млн. доларів валютних резервів на підтримку гривні від падіння.

Починаючи ж з жовтня, пішли вниз світові ціни на сталь, зменшився попит на чорні метали, і експерти не чекають тут поліпшення, мінімум, до кінця року. А це загрожує ще більшим скороченням притоку валюти від вітчизняного металургійного експорту.

Зниженням надходження валюти до України обернеться і рішення уряду про обмеження експорту зернових. У той же час, імпорт обов`язково зросте унаслідок недавно ініційованого Кабміном обнулення ввізного мита на гречку, молочні продукти, картоплю і інші продовольчі товари, що ввозяться.

Також потрібно брати до уваги ту обставину, що дедалі більше Україні знадобиться коштів для обслуговування і повернення набраних раніше зовнішніх позик – як державних, так і корпоративних. Що обумовлює додатковий попит у майбутньому на іноземну валюту.

Отже, підіб`ємо підсумки. Існує висока ймовірність того, що МВФ не виділить чергового траншу кредиту через невиконання урядом Азарова узятих на себе зобов`язань. І якщо таке трапиться, то це стане чинником, який здатний привести до обвалу збудованої в Україні кредитної піраміди і різкого обвалу гривні вже наприкінці нинішнього року або на початку наступного. Якщо ж Фонд цього року таки виплатить Україні другий транш, то ризики нікуди не зникають, а прогнозовані неприємності лише відкладаються на деякий час...

Олександр Безкоровайний