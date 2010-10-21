Вибух у церкві у Феодосії: жертв немає

Вибух без подальшого горіння, постраждалих і жертв стався 20 жовтня в прибудові до православного храму "Всіх святих" Сімферопольської та Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Феодосії (Крим).

Інформація про НП надійшла до рятувальників о 20.10, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

На першому поверсі будівлі знаходяться церковна лавка, кухня, побутові приміщення, на другому - келії.

«Внаслідок вибуху пошкоджено зовнішню стіну першого поверху, внутрішню цегляну перегородку, деформовано залізобетонні перекриття на площі 24 кв. м, вікна й міжкімнатні двері. На капітальних стінах споруди з`явилися тріщини. Також пошкоджено стіну торгового павільйону на території ринку, який знаходиться поблизу», - йдеться в прес-релізі.

Під час вибуху в будівлі перебували 4 служителі храму. Вони не постраждали.

Попередня причина події - вибух газоповітряної суміші.

Збитки встановлюються.

Ведеться слідство.