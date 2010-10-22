На трасі Київ - Одеса не розминулися три вантажівки і легковик: троє загиблих

Ще одна людина госпіталізована

Вчора о 7.20 біля с. Данилова Балка Ульяновського району Кіровоградської області на 251-му км автодороги Київ - Одеса сталося зіткнення легкового автомобіля „Volkswagen Passat” і вантажівок „МАN”, „Mercedes” та “Iveco”. Внаслідок ДТП загинуло троє людей, у тому числі дитина 2010 р.н., повідомляє пре-служба МНС. Ще одна людина госпіталізована до Ульяновської центральної районної лікарні.

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