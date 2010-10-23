Студент отримав 15 діб за кинуте в міністра яйце

Повідомлення з Ростова-на-Дону

Ухвалою мирового судді Кіровського району Ростова-на-Дону (РФ) колишній студент Південного федерального університету Євген Мельников, який кинув напередодні куряче яйце в міністра освіти країни Андрія Фурсенка, проведе 15 діб в ізоляторі, повідомили в прес-службі обласного ГУВС. "Хоча метальник яєць промахнувся, він постав перед законом. Ухвалою світового судді судової ділянки номер 2 Кіровського району м. Ростова-на-Дону Євген Мельников одержав 15 діб адміністративного арешту", - наводить повідомлення Бі-бі-сі.

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