Узурпація влади в Україні може бути скоєна за співучасті міжнародного товариства

Україна збирається зробити ще один крок назад. У неділю, 31 жовтня 2010 громадяни України братимуть участь у здавалося б демократичному процесі, щоб обрати своїх місцевих чиновників. Якщо не всі люди по суті своїй добрі і високо моральні, вибори можуть бути затьмарені широко поширеним шахрайством, у результаті чого „консолідація влади” буде зовсім незнайомою демократії. Гірше того, ця узурпація влади буде скоєна за співучасті міжнародного товариства.

Мабуть, вершиною політичної безвідповідальності щодо демократії в України з боку міжнародного співтовариства можна вважати події 8 лютого 2010 після - наступного дня після президентських виборів. Тоді відбулася прес-конференція представників різних європейських установ (у т. ч. Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї НАТО) і їхній консенсус полягав у тому, що вибори були проведені відповідно до демократичних норм. Невисловленим на прес-конференції було те, що цей висновок був зроблений і закріплений, незважаючи на той факт, що міжнародні спостерігачі від Місії ОБСЄ всі разом відвідали мізерні 7,7% виборчих дільниць, і що більшість з них не говорили ні українською, ні російською, покладаючись натомість на перекладачів.

Так президент Янукович вступив на посаду і приступив до зміцнення своєї влади в кількох напрямках, одним з яких було проголошення проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року і забезпечення перемоги наповненням комісій „своїми людьми”, які призвели б до наповнення урни голосами для „своїх” .

За даними статистики, оприлюдненої опозицією, нинішній склад всіх територіальних комісій є такий: 2009 представників від Партії регіонів, 1954 представників з Народної партії, 1943 представників Комуністичної партії, і лише 1380 - з "Батьківщини" і 1708 - від всіх інших. Таким чином, більшість має 66%, а опозиція- 34%. Що стосується посадових осіб у територіальних комісіях, коаліція зайняла 1028 позицій (68%) а опозиція тільки 476 позиції (32%), що ще більша нерівність.

Цікавий компонент цієї ще одніє спроби консолідувати владу Віктора Януковича і його людей у тому, що під час останніх парламентських виборів 30 вересня 2007 року три виборчі фракції, які складають сьогодні коаліцію у ВРУ, здобули тільки 43,72% від загальної кількості голосів, у той час як ті, що сьогодні становлять опозицію, здобули 44,86%. Решти відсотків розподілялися між виборчими фракціями, яким не вдалося зломити необхідних 3%. Відсотки, відображені у виборчих комісіях сьогодні, є неподібними до результатів парламентських виборів 2007-ого.

Над Віктором Януковичем інколи знущаються як інтелектуально занадто слабким, щоб служити в якості Президента. Раптом об`єкт вітчизняних і міжнародних легких жартів стає дуже небезпечним, і де-факто загроза диктатури стає вже реальною. Міжнародне співтовариство зіграло важливу роль в підйомі Януковича. Надіюсь, ще не надто пізно.

Аскольд Лозинський