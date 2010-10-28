Кандидата зняли з виборів за роздачу консервів

Одеського підприємця Бориса ХЕРСОНСЬКОГО, висунутого кандидатом у депутати міськради від партії «Зелена Україна», міський виборчком зняв із передвиборної гонки за незаконну роздачу виборцям консервів.

Як уточнив учора на прес-конференції лідер обласної організації партії «Зелена Україна» Василь ТОПАЛ, «кандидат у депутати Б.ХЕРСОНСЬКИЙ роздавав виборцям консерви, вироблені на заснованому ним підприємстві. За це міська територіальна виборча комісія виключила його зі списків кандидатів у депутати».

Рішення було ухвалене близько 23 годин 26 жовтня, однак офіційного документа з цього приводу виборчий штаб партії не отримав, зазначив він.

Суперником Б.ХЕРСОНСЬКОГО є брат лідера партії "Родина" Ігоря МАРКОВА, додав В.ТОПАЛ.