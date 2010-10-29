Колесніков на автобусі протаранив машину ДАІ (додані фото)

У четвер віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, перебуваючи за кермом автобуса ЛАЗ на території Львівського автобусного заводу, скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Пасат» ДПС ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.КОЛЕСНІКОВ на ЛАЗі взяв участь у церемонії вручення автобусів містам, які прийматимуть Євро-2012 в Україні – Києву, Львову, Харкову, Донецьку.

Після церемонії привітання мерів міст він вирішив випробувати якість львівських автобусів - сів в автобус, який має вирушити до Донецька, і проїхався територією ЛАЗу. У салоні автобуса були також журналісти і представники делегації. Під час руху автобуса, здійснюючи поворот направо, автобус скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем ДАІ (у салоні нікого не було). Було пошкоджено передню частину автомобіля ДАІ. На автобусі залишилося лише кілька подряпин.

Б.КОЛЕСНІКОВ, звертаючись до представників ЛАЗу, зауважив, що тепер він зрозумів, «наскільки міцною є львівська продукція».

Фото УНІАН