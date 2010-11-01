«Батьківщина»: в Сімферополі виборчком підписав порожні протоколи

На виборчій дільниці №37 міста Сімферополя підписано незаповнені протоколи про результати виборів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Кримського виборчого штабу партії «Батьківщина».

Як повідомили спостерігачі, сьогодні члени виборчої комісії поставили свої підписи на ще не заповнені підсумкові протоколи і тепер очікують результатів.