«Батьківщина»: в Сімферополі виборчком підписав порожні протоколи
01:19, 01 листопада 2010Разное
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...і тепер очікує результатів
На виборчій дільниці №37 міста Сімферополя підписано незаповнені протоколи про результати виборів.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Кримського виборчого штабу партії «Батьківщина».
Як повідомили спостерігачі, сьогодні члени виборчої комісії поставили свої підписи на ще не заповнені підсумкові протоколи і тепер очікують результатів.
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