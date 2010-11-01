«Батьківщина»: в Сімферополі виборчком підписав порожні протоколи

01:19, 01 листопада 2010
Разное
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...і тепер очікує результатів

На виборчій дільниці №37 міста Сімферополя підписано незаповнені протоколи про результати виборів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Кримського виборчого штабу партії «Батьківщина».

Як повідомили спостерігачі, сьогодні члени виборчої комісії поставили свої підписи на ще не заповнені підсумкові протоколи і тепер очікують результатів.

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