Mazda врізалася в Subaru та Daewoo: травмовані 8 людей
08:28, 01 листопада 2010Разное
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У тому числі - дитина
Учора, 31 жовтня, о 17 годині, на 525 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля “Mazda”, рухаючись у напрямку м. Чугуїв, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями “Subaru-Forester” та “Daewoo-Sens”.
Як повідомляє Департамент Державтоінспекції МВС України, унаслідок автопригоди усі водії й по двоє пасажирів “Subaru” та “Daewoo”, а також пасажир “Mazdи” отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Серед травмованих - 11-річна дитина.
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