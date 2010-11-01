Mazda врізалася в Subaru та Daewoo: травмовані 8 людей

Учора, 31 жовтня, о 17 годині, на 525 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля “Mazda”, рухаючись у напрямку м. Чугуїв, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями “Subaru-Forester” та “Daewoo-Sens”.

Як повідомляє Департамент Державтоінспекції МВС України, унаслідок автопригоди усі водії й по двоє пасажирів “Subaru” та “Daewoo”, а також пасажир “Mazdи” отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Серед травмованих - 11-річна дитина.