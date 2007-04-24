Куди працевлаштуватися депутатам опозиції, аби їх позбавили мандатів за сумісництво?

Поради

У понеділок ЦВК підтвердила отримання від опозиційних фракцій документів про виключення з виборчих списків кандидатів у народні депутати України від БЮТ та НУ. Таким чином, а також особистим виходом з однойменних фракцій опозиційні депутати хочуть скласти повноваження народних обранців. Іншим виходом – якщо цей варіант з якихось причин не пройде, – може бути влаштування їх на роботу. Тоді, протягом 20 днів, Верховна Рада відповідно до Конституції зобов’язана звільнити депутатів-сумісників. Ми задалися питанням: а ким би могли працювати народні обранці? – й виробили певні рекомендації.

БЮТ

Юлію Тимошенко, можливо, узяли б стилістом у перукарню чи салон краси.

Олександр Турчинов влаштувався б помічником стиліста в салон краси.

Сергій Терьохін, економіст-міжнародник та референт-перекладач англійської мови, міг би працювати вчителем англійської, а також касиром у пункті обміну валют.

Йосип Вінський може працевлаштуватися в колгоспі – він має диплом сільськогосподарського інституту і практику роботи інженером-механіком в конторі під назвою “Укрсортнасінняовоч”. Напередодні посівної – його досвід неоціненний.

Олексій Данілов має можливість влаштуватися ветеринаром – у нього є досвід такої роботи.

Григорію Омельченку могли б запропонувати посаду слідчого прокуратури чи міліції в підрозділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю або, у крайньому разі, речником такого підрозділу. Він би яскраво розповідав публіці про досягнення на ниві подолання корупції.

Михайло Волинець трудився на шахтах. Напевне, він зуміє по-стахановськи проявити себе на Донбасі.

Олександр Фельдман може працювати водієм, кочегаром, “обойщиком” меблів, слюсарем-ремонтником, будівельником, сторожем (через усе це він пройшов). Свого часу він трудився навіть моторолеристом у дитячому садку. Трудовий досвід пана Фельдмана справді неоціненний.

Василь Хмельницький був би затребуваний на будівельних майданчиках Києва як електрозварник. Йому підійшла б, мабуть, така робота (як пишуть на рекламних щитах): “сварка – разборка”.

Микола Томенко міг би викладати політологію, соціологію та теорію українського кохання. Щодо практики – поки що невідомо.

Володимир Яворівський, судячи з усього, міг би прилаштуватися штатним дописувачем до якоїсь газети або, в крайньому разі – тамадою на весіллях.

Богдан Губський, напевне, згодився б для роботи в заготконторі, оскільки має досвід роботи на Українській аграрній біржі. А ще, мабуть, справився б із функціями землеміра в Київській області. До навколокиївської землі в нього, кажуть, особлива любов.

НАША УКРАЇНА

Роман Безсмертний – за фахом учитель історії. Він може багато чого розповісти школярам з новітньої історії України, тож будь-яка школа матиме за честь працевлаштувати такого фахівця.

Юрій Єхануров пройшов шлях від майстра до директора заводу залізобетонних виробів, працював у “Київміськбуді” Напевне, його б узяли на якесь будівництво виконробом.

Роман Зварич... Ось тут проблеми... Досі невідомо, що він уміє робити, який у нього досвід роботи і який фах.

Микола Катеринчук міг би зайнятися адвокатською практикою або влаштуватися податковим інспектором. Працівник із нього, схоже, був би нікудишній, але яке це має значення?

Петро Порошенко може влаштуватися на будь-яке зі своїх підприємств, наприклад, пакувальником цукерок.

Олександр Третьяков – фахівець у радіотехнічних пристроях ППО. Можливо, прапорщиком у війська протиповітряної оборони його взяли б.

Лілія Григорович, медик за освітою, могла б прилаштуватися в лікарні.

Давид Жванія, напевне, впорався б із роботою офіціанта у котромусь із його власних ресторанів.

Олексій Івченко як шанувальник дорогих автомобілів міг би попроситися на службу в автосалон “Мерседес”.

Віктор Король, напевне, може працювати в міліції або навіть у СБУ.

Михайло Поживанов міг би викладати українську мову іноземцям. Сам, будучи корінним росіянином, він освоїв її майже бездоганно.

Федір Шпиг має можливість попроситися в “Аваль–Райфайзенбанк”. По старій дружбі йому б не відмовили.

Дмитро Стаховський, Оксана Охрімчук