96-річний кінорежисер вчинив самогубство

Відомий італійський кінорежисер Маріо Монічеллі вчинив самогубство на 96-му році життя, викинувшись з вікна п`ятого поверху римської клініки Сан-Джованні, де він проходив лікування від раку простати.

Маріо Монічеллі зняв 66 фільмів і написав більше 80 сценаріїв. Його вважають батьком жанру "комедія по-італійськи". Глядачам він відомий перш за все такими своїми роботами, як "Поліцейські і злодії" та "Зловмисники, як завжди, залишилися невідомі".

Кінокар`єру Монічеллі почав ще 1934 року, проте прославився він уже після війни, в п`ятдесяті роки, коли почав знімати комедії з Тото.

Режисер був володарем практично всіх європейських кінопремій, кілька разів номінувався на "Оскар" і був удостоєний вищих державних нагород Італії.

Як зазначає РІА “Новости”, батько режисера, журналіст Томмазо Монічеллі, 1947 року теж пішов з життя з власної волі, і його син неодноразово говорив в інтерв`ю, що добре пам`ятає і добре розуміє його вчинок.