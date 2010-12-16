Чи може Київ заробляти на рекламі

Зовнішня реклама в Києві давно потребує наведення ладу. Таке враження, що подекуди білборди, сітілайти та інші рекламні носії встановлювали хаотично і мало не за власним бажанням. Більш того, нещодавно з`ясувалося, що дохід міста від усієї цієї строкатості в деякі місяці взагалі був рівний нулю...

У жовтні міська прокуратура столиці зажадала від комунального підприємства (КП) «Киевреклама» в найкоротші терміни погасити борги перед бюджетом (27 млн. грн). Але це були ще квіточки. Надалі виявилось, що ситуація гірша, ніж видавалася на перший погляд. За даними перевірки КРУ, були виявлені додаткові недоперерахування мільйонних сум до міського бюджету в 2008–2010 роках. За фактом розтрати цих коштів наприкінці жовтня порушили кримінальну справу, розслідуванням якої зайнялося столичне управління СБУ.

У боргах Безумовно, на ситуацію вплинула фінансова криза: рекламні бюджети багатьох компаній були сильно урізані. Крім того, з початку 2009 року ринок втратив таких великих рекламодавців, як тютюнову і алкогольну галузі. Натомість ще в наприкінці 2008-го Київміськадміністрація на порядок підвищила розцінки на розміщення в столиці. Ось і зростали тоді борги операторів мов на дріжджах.

Проте з часом рекламний ринок почав відновлюватися. Та й київська влада восени 2009-го знизила розцінки на розміщення зовнішньої реклами майже на третину. Проте борг перед столичним бюджетом далі збільшувався. КРУ ще рік тому попереджало, що «Київреклама» не використовує можливості одностороннього розірвання договорів з операторами, та ще й укладає нові – із свідомо ненадійними партнерами, що лише збільшує заборгованість.

Вже нинішнього, 2010 року керівництво «Київреклами» змінювалося кілька разів. На початку року це комунальне підприємство очолював Олексій Курман. Потім у березні на його місце прийшла Олена Бакаєва. А вже у вересні її змінив Сергій Горовий. Йому і довелося розгрібати завали.

Авгієві стайні На перевірку виявилось, що реклама все ж таки може приносити прибуток містові, як це, втім, і було до 2008-го. І якщо за все перше півріччя бюджет Києва одержав від «Київреклами» лише 1,1 млн. грн, то, починаючи з вересня і до сьогоднішнього дня, надходження склали вже 21,5 млн. грн. І до кінця року в спецфонд міськбюджету КП планує перерахувати ще близько 7 млн. грн. Таким чином, виконується не тільки план поточних надходжень, а й погашаються борги попередніх років.

Як могло вийти, що така грошова сфера давала бюджету мізер, а впродовж квітня-червня нинішнього року надходження взагалі були рівні нулю, зараз з`ясовує слідство. Але навіть проста оптимізація роботи і реорганізація штатної структури дозволила істотно скоротити витрати, стверджує нинішній директор КП Сергій Горовий. Успішні переговори з орендодавцем дали змогу тільки від зниження вартості оренди приміщення, в якому розташоване КП, заощадити майже 1,5 млн. грн. Було ліквідовано близько 100 фіктивних службових місць, що також дало значну економію коштів, спрямованих на утримання підприємства. Довелося мати клопіт і з деякими екс-керівниками «Київреклами», які намагалися застосувати мало не рейдерські схеми, щоб повернути собі «хлібне місце».

На щастя, практично всі ці проблеми вдалося вирішити. І зараз нове керівництво разом з учасниками рекламного ринку вирішує тактичні й намічає стратегічні завдання, які дозволять не тільки впорядкувати зовнішню рекламу в столиці, а й забезпечити стабільні надходження до бюджету Києва.

Як розповів «Профілю» директор «Київреклами» Сергій Горовий, головним завданням сьогодні є максимальне спрощення громіздкої системи отримання дозволів та інших документів на розміщення зовнішньої реклами. Для цього вже створено «єдине вікно» для оформлення паперів, а також ведеться робота із створення call-центру – це дасть змогу надавати кваліфіковану допомогу з питань документації на розміщення реклами, оперативно реагувати на зауваження як операторів, так і жителів міста. Також розробляється інформаційний інтернет-сайт КП «Київреклама», на якому будуть розміщені всі форми документів, зразки договорів щодо розміщенням зовнішньої реклами, актуальні питання рекламного ринку міста Києва.

На перспективу За попередніх керівників «Київреклама» витрачала значні кошти на послуги юридичних фірм, хоча видимого ефекту (у вигляді надходжень до бюджету) це не давало. Як виявилось, юридичний відділ КП цілком здатний справлятися з поставленими завданнями. Адже зростання надходжень було досягнуте, у тому числі й грамотною договірною діяльністю, а також ефективною претензійно-позовною роботою із стягнення боргів з операторів рекламного ринку.

Також буде зроблений наголос на створення ефективного механізму контролю над розміщенням рекламних носіїв, їх відповідності дозвільним документам і містобудівним вимогам. У недалекому минулому багато маленьких рекламних фірм встановлювали (і цілком хаотично) такі конструкції, на які у них вистачало грошей. І мало кого цікавило, що вони могли не вписуватися в загальний концепт оформлення того чи іншого району. Або були виконані з порушеннями і можуть руйнуватися, ще й завдавши шкоди. Саме тому вже почалось обстеження всіх зовнішніх рекламних носіїв на предмет їх відповідності документам і нормативним вимогам. Робиться це не для перекроювання ринку реклами, а заради впорядкування роботи цієї сфери: адже судячи з фінансових проблемах, у колишніх керівників «Київреклами» був доволі специфічний підхід до всіх питань. До речі, власники конструкцій-порушників, які хочуть працювати в правовому полі, одразу ж усувають виявлені «огріхи». І, за словами заступника директора «Київреклами» Сергія Овчарука, комунальне підприємство йде назустріч рекламістам, максимально сприяючи в оперативному розв’язанні таких питань.

Триває робота над Концепцією розміщення реклами в Києві – вона буде готова на початку майбутнього року. В основу цього документа закладений принцип, який на ділі досі так і не задіяний: координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього оформлення столиці. За словами пана Овчарука, в концепції будуть передбачені і уніфікація рекламних конструкцій, і кількісні обмеження реклами. Адже не секрет, що ринок зовнішньої реклами перенасичений, і через це знижується прибутковість, падають розцінки на її розміщення. Та й усім відомо, що основний споживач живе в спальних районах, а рекламуватися всі хочуть на Хрещатику й інших центральних магістралях. Отже, потрібно передбачити і альтернативні місця для вже наявних рекламних конструкцій. Доведеться враховувати і об`єкти інфраструктури, що будуються, – стадіон, нові дороги і розв`язки, уздовж яких також почне з`являтися реклама. Багато в чому від того, як будуть впорядковані рекламні носії, залежатиме і сприйняття української столиці численними гостями, в тому числі й під час Євро-2012. Для цього керівництво «Київреклами» планує ознайомитися з досвідом і принципами роботи аналогічних структур інших європейських столиць.

Ну, а у фінансових питаннях буде впроваджений жорсткий плановий підхід: це дасть змогу прогнозувати і рекламні надходження до бюджету, і розміщення соціальної реклами – оскільки вона розміщується на безплатній основі, її об`єми також слід регулювати.

До керівництва столицею сьогодні прийшли нові люди, у яких, на відміну від їх попередників, є принципово нове бачення розвитку міста. Такі ж зміни відбулися і з керівництвом КП «Київреклама». «Хлібні місця» вже припинили годувати своїх власників і почали наповнювати міську скарбницю. Є надія, що на краще зміниться і зовнішній вигляд Києва, адже реклама – це не тільки двигун торгівлі, а й свого роду дзеркало, яке відображає стан справ не тільки в місті, а й у країні.

Юрій Сколоздра, «Профіль»