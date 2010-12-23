Партія влади і Генпрокуратура змовилися проти опозиції

В середу, 22 грудня в залі Верховної Ради відбулася кричуща подія. Журналіст видання «Лівий берег» Макс Левін зробив фотознімки, на яких добре видно, що син генерального прокурора Артем Пшонка, який є парламентарієм із фракції Партії регіонів, роздав своїм колегам наперед підготовлені питання до заступника Генпрокурора Євгена Блажівського, який виступав у ВР того дня.

Ці фотознімки були в середу розміщені в новинних стрічках «Лівого берега» та інших видань. На одному зі знімків чітко видно, що наперед заготовлене питання до заступника Генпрокурора лежить на робочому місці депутата Ярослава Сухого.

І цей текст легко можна прочитати. Там написано буквально наступне: «Як ви вважаєте, у світі обговорюваних подій чи не настав час для створіння в стінах Верховної Ради підрозділу уповноважених парламентських приставів чи поліції для забезпечення порядку».

А зараз, увага! Фрагмент з виступу Ярослава Сухого за стенограмою ВР (10:52:44):

«Чи не вважаєте ви доцільним, чи можливим, чи є такий механізм у світлі обговорених подій, в тому числі захоплення в свій час електрощитової, коли всі в сесійній залі були піддані смертельній небезпеці, бо була відключена система пожежогасіння. Чи не настав час для створення в стінах Верховної Ради України підрозділу уповноважених парламентських приставів, як це, наприклад, в інших державах, ну чи поліція, для забезпечення порядку?».

Очевидно, що парламентарій Сухий «успішно» впорався з покладеним на нього завданням, зачитавши наперед заготовлене питання про необхідність створення в парламенті підрозділу приставів. Тому цікаво дізнатися, що відповів йому заступник Генпрокурора. Ось фрагмент відповіді Євгена Блажівського – також за стенограмою ВР:

«Щодо другого питання, яке ви згадали. Дійсно, в окремих країнах є інститут так званих парламентських приставів чи парламентської поліції. Але це вже справа рук депутатів, якщо буде прийнятий такий закон – ми будемо вітати прийняття такого закону. Тому що наведення порядку і дисципліна в парламентській залі дуже потрібна українському народу».

Журналіст зняв фрагмент тексту ще одного наперед заготовленого питання, яким планувалося нагадати заступникові Генпрокурора про квітневі події у Верховній Раді, коли депутати з фракції «НУ-НС» використовували димові шашки. Можливо, в даному питанні містилися і ще якісь моменти – зокрема, що стосуються Юрія Луценка, проте на фотознімку не видно закінчення питання.

На «квітневу» тему, а також про Луценка поставив «своє» питання депутат з фракції ПР Валерій Коновалюк (11:09:38):

«Шановний Євгене Миколайовичу! Дійсно, в будь-якій країні світу не було випадків, щоб в парламенті запалювали навмисно і робили злочин, чинила злочин група осіб, депутатів, яка тоді, в квітні місяці, підпалювала тут димові шашки. Порушена кримінальна справа. Дійсно, ми відчували, що треба було б притягнути до відповідальності.

У мене питання: коли Генеральна прокуратура надасть подання до, скажімо, скасування депутатської недоторканості тих депутатів, про яких йшла мова?

І інше питання. Звідки ці димові шашки з’явилися, зрозуміло. Це, мабуть, надав лідер «Народної Самооборони». Прокуратура повідомляла про закінчення слідства в кримінальній справі стосовно Юрія Луценка. Чому ж…».

Відповідь заступника Генпрокурора:

«Я, можливо, не цілком почув всі запитання, які ви ставили. Ну щодо подій, які мали місце 27 квітня, я, на мій погляд, більш детально розповів у своєму виступі.

Щодо другого запитання. Щодо закінчення кримінальної справи відносно Юрія Луценка. Дійсно, досудове слідство завершено. Однак, Кримінально-процесуальним кодексом України передбачено право на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. І тільки після завершення ознайомлення з матеріалами справи, вона може бути скерована на розгляд суду. Однак, на вчорашній день паном Луценком було ознайомлено всього 18 аркушів справи. А справа складається з більш як 20 томів. Тому і Юрій Віталійович Луценко, і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, однак в сьогоднішньому Кримінально-процесуальному кодексі…».

Щодо запитання Коновалюка і відповіді на нього Блажівського не можна з упевненістю сказати, що це також була «домашня заготівка». Проте абсолютно немає сумнівів, що наперед були заготовлені питання, озвучене Сухим, і відповідь на нього заступника Генпрокурора.

З виступу Євгена Блажівського і подальших його відповідей на запитання депутатів випливає, що Генпрокуратура де-факто стала на захист парламентаріїв із фракції Партії регіонів, які жорстоко побили 16 грудня депутатів із БЮТ. Мало того, зі слів заступника Генпрокурора виходить, що винні саме парламентарії з БЮТ, які блокували трибуну ВР і тим самим не давали працювати законодавчому органу.

«Я зараз послухав вашу доповідь і висновок для мене особисто один: прокуратура стає на сторону бандитів… Заступник Генпрокурора не назвав ні жодного прізвища жодного бандита, який тут трощив і який відомий вам із відео, ні Царьова, ні Злочевського, ні Саламатіна, нікого. Прокуратура боїться бандитів, тоді чесно про це скажіть», - висловив свою думку з приводу доповіді заступника Генпрокурора депутат з фракції «НУ-НС» Анатолій Гриценко.

Із цієї скандальної історії з наперед заготовленими питаннями «регіоналів» до заступника Генпрокурора можна зробити очевидний і однозначний висновок: депутати з фракції Партії регіонів вступили в змову з Генпрокуратурою проти опозиції. В цих непривабливих цілях було використано близькі зв`язки одного з парламентаріїв вказаної фракції і Генерального прокурора.

Звичайно ж, цей інцидент вимагає ретельного розслідування, яке може провести, наприклад, тимчасова слідча комісія Верховної Ради. А Генпрокурора Пшонку і заступника Генпрокурора Блажівського президент Янукович зобов`язаний негайно відправити у відставку, якщо вони не зроблять найближчим часом це самі.

Хіба в цьому «пшонка-гейті» є якісь інші варіанти розвитку подій?..

Олег Литовченко