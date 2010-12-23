До питання про організоване парламентське побиття та родичів пана Пшонки

Кажуть, що побиття народних депутатів від БЮТ було спровоковане тим, що всередині фракції Регіонів зріє конфлікт щодо дати парламентських виборів.

Версія від опозиції, яку частково підтвердили самі члени коаліції звучить так.

Група президента (умовно кажучи – Двір) серйозно хоче провести вибори 2011 року. Хоче це для того, щоб поповнити новий список ПР своїми людьми, щоб мати вплив на список та провести вибори, коли реформи (нехай і квазіреформи) не вдарили по рейтингу президента.

Інша група (умовно кажучи – бояри) виборів не хоче. У неї є свої люди в списку, є посади. Від добра добра не шукають. По версії окремих нардепів, частина Двору спровокувала цю бійку, щоб потім заплямований парламент змив цю ганьбу виборами. Тим більше що за Конституцією 1996 року вибори мають відбутися 2011 року. Це вважають справжньою причиною бійки.

Так чи ні, але вже вдруге (перший раз задля ратифікації Харківських угод) відбулося побиття людей.

В Україні парламентську президію блокували завжди. Завжди під час доленосних рішень депутати втрачали ґудзики та отримували синці. Завжди бюджет парламенту ніс певні втрати за поламану щитову чи систему “Рада”. Утім, ніхто не жалівся – хвороби демократичного зростання. Я не підтримувала тезу про бандитську владу або про бандитські засоби влади. Але так фахово невічити політичних опонентів почали тільки зараз. І роблять це Регіони.

Учора в парламенті заслухали заступника генерального прокурора Євгена Блажівського. У виступі пан Блажівський філософськи розмірковував про непарламентську поведінку нардепів. Сказав, що нараховується 10 фактів блокування за 5 років. Та назвав те, що відбулося 16 грудня фактом “силового протистояння із застосуванням фізичного насильства”. Пан Блажівський заявив, що кримінальну справу порушено за фактом перешкоджання діяльності роботу парламенту. Тобто справу побиття бютівців кваліфікували як справу перешкоджання діяльності ВР. Пан Блажівськийтакож сказав, що всі справи навіть за попередні роки, пов’язані з блокуванням трибуни, будуть розглядати в ГПУ.

Тобто стратегія “відмивання” регіоналів базується на тому, щоб згадати всі блокування, оголосити ці методи боротьби непарламентськими та обіцяти реанімувати всі справи щодо блокування.

“Потрібно починати нове життя. Я теж колись блокував трибуну та готовий за це відповідати, нехай знімають недоторканність, нехай дають по десять-п’ятьнадцять діб”, – каявся УНІАН регіональщик Володимир Олійник.

– Олександре Сергійовичу, – запитала я в голови фракції Регіонів Олександра Єфремова, ви ж по півроку в опозиції трибуни блокували, – але вам щелепи ніхто не ламав.

– Вони намагалися, у них не виходило, – відбивався Єфремов.

Утім у те, що ГПУ візьметься за всіх нардепів, хто коли-небудь блокував, сам пан Єфремов не вірить, як не вірить у те, що нардепам за це зніматимуть недоторканність.

Єфремов намагався розповісти, як постраждали депутати-регіональщики після квітневої бійки:

– А в нас ледь не задушили Царьова під час ратифікації Харківських угод. Тоді 37 чоловік лежало під крапельницею. Нам потрібно, щоб парламент працював, а їм – потрясіння.

Нардеп-бютівець Сергій Власенко так бачить ситуацію:

– Від заступника генпрокурора ми не почули юридичного аналізу. Він казав, що вони у своєму відомстві не встигли розібратися з матеріалами справи, однак визнав “провину” та надав “правову оцінку” бютівцям, сказавши, що вони з дев’ятої години ранку перешкоджали роботі ВР. При цьому не встиг дати оцінку діям Регіонів, які били бютівців після завершення робочого дня. Промова заступника генпрокурора відбувалась у повній гармонії з виступами представників ПР, які договорилися до того, що бютівці самі себе побили, що мало не билися головою об стіну, що мало не занесли бойові гранати. Якщо заступник генпрокурора дає оцінку та вважає будь-яке блокування злочином, то слід порушувати кримінальну справу щодо блокування, яке здійснювала ПР, та всіх притягати до відповідальності. Повернемося до питання зі щитовою, до знищення майна, яке привело до пошкодження системи “Рада”, це все – зусиллями нардепів від ПР. Це – сюрреалізм. Уся країна бачила, що відбувається 16 грудня, а він розповідає казки. Я не здивуюся, якщо заступник генпрокурора скаже, що в зал ВР заїжджали танки. У поведінці Генпрокуратури немає жодної логіки, окрім політичної. Але між блокуваннями учорашніми та минулорічними є велика різниця. У людей під час парламентських бійок бувають різні емоції, але ніколи не було організованого побиття. Зараз метою регіоналів було не розблокувати парламент, а побити не по-людськи, завдавши тілесні ушкодження. Цікаво, що справу в Генпрокуратурі на підставі письмових заяв нардепів БЮТ було порушено кримінальну справу. Але, наприклад, постраждалого пана Бондаренка ніхто не викликав для медичного освідчення. Людина має синю руку. Коли його викличуть? Через десять днів, коли зійдуть синьці та пухлини? Про яку законність ми кажемо, коли в нас генпрокурор вважає себе родичем президента та має прізвище Пшонка? Вони – куми. Є спеціальна резолюція ПАРЄ, яка це засуджує. Кумівство гарна традиція, але коли кум кума вносить на посаду головного прокурора – це нонсенс. Ми ще маємо нардепа від ПР на прізвище Пшонка, який є його прямим родичем. Маємо його прямого родича, заступника голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних та цивільних справ – теж пана Пшонку. То про якій справедливий розгляд цих справ ми можемо говорити?

…Олександр Єфрємов переконував журналістів, що існують справжні, незмонтовані плівки, де начебто видно, як бютівці б’ють регіоналів. Журналісти ввічливо просили Єфремова показати ці записи, аби переконатися в правдивості його слів. Регіональщик посміхнуся та відмовився показати. Збрехав.

Олена Мігачова